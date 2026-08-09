Gauntlet USDT PRIME V2の現在の価格はいくらですか？

Gauntlet USDT PRIME V2の価格は¥162.10265858236960000で、今日の変動率は-0.01%です。

GTUSDTPコミュニティの成長速度はいかがですか？

現在、--人の保有者がおり、この数の増加は一般的に採用の拡大、コミュニティの拡張、ネットワーク全体のより広範な関与を示しています。

需要はGauntlet USDT PRIME V2の価格にどのように影響しますか？

需要はユースケース、市場状況、投資家のセンチメント、およびEthereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoinセクターにおける役割によって左右されます。需要が高まると、取引量が多い時期には価格の動きが加速することがあります。

今日のGTUSDTPの取引量はいくらですか？

取引量は¥--を記録し、活発な参加と健全な市場流動性を示しています。

GTUSDTPは過去のパフォーマンスと比べてどうですか？

過去最高値は¥163.21621953435840000、過去最低値は¥158.74304519021939040000であり、過去のパフォーマンスサイクルを理解する上で参考になります。

流通しているトークン数はいくつですか？

流通しているトークン数は1191622.245288405個で、その数量は入手可能性、時価総額、長期的な評価に影響を与えます。