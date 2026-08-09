Galaxy USDT Qualityの現在の価格はいくらですか？

Galaxy USDT Quality（ETH:GUSDTQ）は、¥160.6709373583840000で取引されており、直近24時間の価格変動率は0.05%です。このリアルタイムデータは、世界中の取引所から集められた価格情報を統合し、トレーダーがいつでも正確な市場評価を得られるよう提供しています。

Galaxy USDT Qualityはそのエコシステムにおいてどのような役割を果たしていますか？

--ネットワークの中核的な資産であり、Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokensセクターの一員であるETH:GUSDTQは、決済、ステーキング、ガバナンス投票、流動性インセンティブなど、重要な機能を支えることがよくあります。その設計次第で、エコシステム全体におけるアプリケーションやスマートコントラクトの動作に影響を及ぼすことがあります。

今日、ETH:GUSDTQはどの程度活発に取引されていますか？

直近24時間の取引量は¥--でした。高い取引量は通常、投資家の強い関心と健全な流動性、そして大小問わずトレーダーにとってより良い執行状況を示しています。

Galaxy USDT Qualityの流通供給量はいくらですか？

本日、流通しているトークン数は27175672.53998802です。これは取引可能となる供給量を示します。流通供給量は、投資家が希少性やインフレ動向、長期的なトークン分配の可能性を推定するのに役立ちます。

ETH:GUSDTQの時価総額とランキングはいくらですか？

Galaxy USDT Qualityは現在、時価総額¥4366883678.63059065280000でランキング#672に位置しており、同セクター内で認知された資産の仲間入りを果たしています。これにより、投資家はその相対的な規模を測定することが可能です。

Galaxy USDT Qualityは過去24時間にどのように推移しましたか？

直近24時間の価格変動率は0.05%でした。短期的な価格変動は、取引心理や流動性の変化、あるいは--ネットワークに関連する出来事によって左右されることがあります。

Galaxy USDT Qualityは同じカテゴリーの類似資産と比べてどうでしょうか？

Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokensセグメント内では、ETH:GUSDTQは強力な取引水準と高い流動性、さらにエコシステム内での継続的なユースケースによって、競争力のある活動を示しています。