eTukTuk ( TUK ) とは何か

$TUK is a BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a maximum supply of 2,000,000,000 (2 billion). The $TUK token is the native token on the blockchain that is the backbone of the eTukTuk ecosystem. The token contract address is 0x84E03e21dA9B32555885a85b7c23e5FC123C25DD. Please do not send any funds to this token contract address, as they cannot be recovered. $TUK can currently only be purchased through the official presale at buy.tuktoken.io

