ETHforestAI (ETHFAI) トケノミクス

ETHforestAI (ETHFAI) トケノミクス

ETHforestAI (ETHFAI) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
USD

ETHforestAI (ETHFAI) 情報

What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies.

What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease.

History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023.

What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI

What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.

公式ウェブサイト：
https://ethforest.ai
Whitepaper：
https://docs.ethforest.ai

ETHforestAI (ETHFAI) トケノミクス & 価格分析

ETHforestAI (ETHFAI) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
$ 6.93K
$ 6.93K$ 6.93K
総供給量：
$ 99.60B
$ 99.60B$ 99.60B
循環供給量：
$ 22.57B
$ 22.57B$ 22.57B
FDV（完全希薄化後時価総額）：
$ 30.56K
$ 30.56K$ 30.56K
史上最高値：
$ 0
$ 0$ 0
過去最安値：
$ 0
$ 0$ 0
現在の価格：
$ 0
$ 0$ 0

ETHforestAI (ETHFAI) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

ETHforestAI (ETHFAI) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される ETHFAI トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

ETHFAI トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

ETHFAI のトケノミクスを理解したところで、ETHFAI トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

ETHFAI 価格予測

ETHFAI の今後の動向が気になりますか？当社の ETHFAI 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。

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