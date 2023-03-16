ETHforestAI (ETHFAI) トケノミクス
ETHforestAI (ETHFAI) 情報
What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies.
What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease.
History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023.
What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI
What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.
ETHforestAI (ETHFAI) トケノミクス & 価格分析
ETHforestAI (ETHFAI) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。
ETHforestAI (ETHFAI) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
ETHforestAI (ETHFAI) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される ETHFAI トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
ETHFAI トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
ETHFAI のトケノミクスを理解したところで、ETHFAI トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
ETHFAI 価格予測
ETHFAI の今後の動向が気になりますか？当社の ETHFAI 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。
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免責事項
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