EFK Token 価格(EFK)
EFK Token（EFK）の本日のライブ価格は 0.00447663 USD で、現在の時価総額は $ 0.00 USD です。EFK から USD の価格はリアルタイムで更新されます。
主な EFK Token 市場パフォーマンス：
- 24時間取引高は $ 26.53K USD
です- EFK Token 1日内の価格変動率は -0.72%
です- 循環供給量は 0.00 USD です
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本日の EFK Token から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における EFK Token から USD への価格変動率は $ -0.0002183301 です。
過去60日間における EFK Token から USD への価格変動率は $ -0.0002364170 です。
過去90日間における EFK Token から USD への価格変動率は $ -0.000369993283383819 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|-0.72%
|30日
|$ -0.0002183301
|-4.87%
|60日
|$ -0.0002364170
|-5.28%
|90日
|$ -0.000369993283383819
|-7.63%
EFK Token の直近価格の分析をご覧ください：24h 最安値と最高値、ATH、日次変化：
-0.53%
-0.72%
+0.66%
市場統計を深く知る：時価総額、24時間取引高、供給量：
EFK platform is the bridge connecting ecology and blockchain. We aim to build an ecosystem that brings out the best of the real and virtual worlds. While supporting non-governmental organizations and their projects to protect our planet, we will also bring gamification through our gaming app, and you will be able to place your digital assets in green areas in different metaverses. You can buy unique green NFTs through our marketplace, share them with friends, breed them, and use them in metaverses. At the same time, you are supporting noble causes and making our natural world a better place. One of our first NFT collections is unique kapok trees. You will be able to plant a 3D version of your tree in the metaverse while we will also plant real trees in nature. Future collections will also include animals, which we will again help outside of the metaverse. Join our community and help us create one world that makes sense.
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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。
|1 EFK を AUD に
A$0.0071178417
|1 EFK を GBP に
￡0.0036260703
|1 EFK を EUR に
€0.0042975648
|1 EFK を USD に
$0.00447663
|1 EFK を MYR に
RM0.0198762372
|1 EFK を TRY に
₺0.1595023269
|1 EFK を JPY に
¥0.6968322258
|1 EFK を RUB に
₽0.445424685
|1 EFK を INR に
₹0.3872732613
|1 EFK を IDR に
Rp73.3873653072
|1 EFK を PHP に
₱0.261882855
|1 EFK を EGP に
￡E.0.2251297227
|1 EFK を BRL に
R$0.0269493126
|1 EFK を CAD に
C$0.0064015809
|1 EFK を BDT に
৳0.5420751267
|1 EFK を NGN に
₦6.9404776194
|1 EFK を UAH に
₴0.1886004219
|1 EFK を VES に
Bs0.24621465
|1 EFK を PKR に
Rs1.2414142653
|1 EFK を KZT に
₸2.332771893
|1 EFK を THB に
฿0.1518472896
|1 EFK を TWD に
NT$0.1466543988
|1 EFK を CHF に
Fr0.004028967
|1 EFK を HKD に
HK$0.0348281814
|1 EFK を MAD に
.د.م0.0446767674