ECO AI (ECO) トケノミクス
ECO AI (ECO) 情報
EcoAI: On a Mission to save the World.
EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other:
- AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist).
- AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability.
- X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X.
- TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM.
EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱
ECO AI (ECO) トケノミクス & 価格分析
ECO AI (ECO) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。
ECO AI (ECO) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
ECO AI (ECO) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される ECO トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
ECO トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
ECO のトケノミクスを理解したところで、ECO トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
ECO 価格予測
ECO の今後の動向が気になりますか？当社の ECO 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。
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免責事項
このページのトケノミクス情報は第三者機関から提供されたものです。MEXCはその正確性を保証しません。投資を行う前に、十分な調査を行ってください。