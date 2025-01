Duckie Land Multi Metaverse ( MMETA ) とは何か

Duckie Land is a multiplatform multiplayer online game that runs on the blockchain, and each Duckie is a non-fungible token or NFT. Millions of people can participate in the NFT world and earn reward tokens through skillful gameplay and contribution to the ecosystem. Duckie Land gives gamers ownership of in-game assets and allows them to increase their value by actively playing the game. By participating in the in-game economy, players will receive rewards and create more value for other players and the ecosystem. The rewards for these digital assets are cryptocurrencies and in-game resources that are tokenized on the blockchain, which could become a new revenue stream for many people.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

Duckie Land Multi Metaverse(MMETA)素材 公式ウェブサイト