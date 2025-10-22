DRINK ( DRINK ) とは何か

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network. By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods. Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours. Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include: 721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog. Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership. Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network. By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods. Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours. Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include: 721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog. Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership. Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

DRINK 価格予測 (USD)

DRINK (DRINK) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの DRINK (DRINK) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば DRINK の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ DRINK の価格予測 をチェック！

DRINK を現地通貨に

レート変換を試す

DRINK (DRINK) トケノミクス

DRINK (DRINK) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ DRINK トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：DRINK（DRINK）に関するその他の質問 DRINK (DRINK) の本日の価値はいくらですか？ DRINK の USD でのライブ価格は 0 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。 現在の DRINK から USD の価格はいくらですか？ $ 0 です。正確なトークン換算については、 DRINK から USD の現在価格はです。正確なトークン換算については、 MEXCレート変換 をご覧ください。 DRINK の時価総額はいくらですか？ DRINK の時価総額は $ 4.79K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。 DRINK の循環供給量はどれくらいですか？ DRINK の循環供給量は 190.08M USD です。 DRINK の史上最高値（ATH）はいくらですか？ DRINK は史上最高値 0.02555875 USD に達しました。 DRINK の史上最安値 (ATL) はいくらですか？ DRINK の史上最安値は 0 USD です。 DRINK の取引高はいくらですか？ DRINK の24 時間ライブ取引高は -- USD です。 DRINK は今年さらに上昇しますか？ DRINK は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、 DRINK 価格予測 をご覧ください。

DRINK (DRINK) 業界の重要最新情報