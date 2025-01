DeHealth ( DHLT ) とは何か

DeHealth is a brand and international group of companies with HQ in the UK and research centers in Israel, USA and New Zealand. The company was established by Ukrainian and Israeli founders. DHLT Network makes health data profitable and lifesaving with the worldwide AI & Medical Data-Based DeHealth App and Web 3.0 ecosystem. Users are able to share, manage, and monetize their data directly on the dApp. Transactions within the dApp are completed using our DHLT token, supporting their health while selling their anonymized data.

