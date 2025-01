De Capital ( DCT ) とは何か

De-Capital leverages the immutable, transparent, and decentralized nature of blockchain technology to revolutionize the venture capital industry. Our platform is built on robust and scalable blockchain infrastructure, ensuring the highest levels of security, efficiency, and trust. By utilizing smart contracts, we automate and streamline the entire investment process, from due diligence to fund allocation and profit distribution, minimizing human error and operational overhead. Decentralized Autonomous Organization (DAO) Central to De-Capital’s vision is the implementation of a DAO. This decentralized governance structure empowers all stakeholders, including investors, entrepreneurs, and advisors, to participate in decision-making processes.

De Capital(DCT)素材 公式ウェブサイト