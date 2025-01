DDAO Hunters ( DDAO ) とは何か

"DeFi Hunters DAO powered by Pro Blockchain Media and nftindex.tech. It is built on six pillars: - Fund - NFT & META Fund - Game Guild - Yield Farming Fund - Accelerator Program - Academy The investment fund is DAO's primary area of focus. The goal is to invest in projects in the early stage (seed and private rounds). DDAO is the native utility token of the DeFi Hunters is a DAO used to access private Discord channels and as a fee for participation in all DAO investments."

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

DDAO Hunters(DDAO)素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト