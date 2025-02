CryptoPunks Fraction Token ( IPUNKS ) とは何か

It is well known that the top tier of NFT has long suffered from high prices and low liquidity. To solve this problem, Gate.io creatively proposed a solution with NFT Fraction Token. The top NFT anchored in this issue is: CryptoPunks The CryptoPunks are 24x24 pixel art images, generated algorithmically. Most are punky-looking guys and girls, but there are a few rarer types mixed in: Apes, Zombies and even the odd Alien. The Cryptopunks are one of the earliest examples of a "Non-Fungible Token" on Ethereum, and were inspiration for the ERC-721 standard that powers most digital art and collectibles.

CryptoPunks Fraction Token(IPUNKS)素材 公式ウェブサイト