CryptoNeur Network foundation ( CNF ) とは何か

CryptoNeur Network Foundation (or CNF) is a community-driven organization which focuses on developing a safer, smarter, and stronger blockchain ecosystem. Our everyday work includes creating a fusion of innovation and ideas. These solutions are built purely for being the building block of the future of blockchain. The projects we are working on involves developing scalable crypto currency solutions, designing industry-leading enterprise solutions, and promoting awareness of blockchain technology across the globe. The first investment is the CNF tokens, which allows users to swap TRC-20 tokens, is accessible to the world. Other are on their way to touch lives

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

CryptoNeur Network foundation(CNF)素材 公式ウェブサイト