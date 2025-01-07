Charactbit ( CHB ) とは何か

" Charactbit project is a project for subculture that says its goal is to promote cultural activities in the cryptocurrency ecosystem. In particular, virtual characters were cited as an important element of future metaverse. it hope that the Charactbit(CHB) Token will be used as a tool for subculture enthusiasts to become more active in the ecosystem. Charactbit was founded in 2021 and is named as a compound word for character+bit. In the Charactbit ecosystem, virtual characters are called Forms, and there are individual tokens representing the creator's value of Forms Token. Against this background, we will provide a donation platform. With the issuance of Forms Token, additional rewards are given to both sponsors and content providers to increase ecosystem activity and scalability. This is a unique mining system of Forms Token that interacts with the Charactbit(CHB) Token. The Charactbit project aims at metaverse and Animations, and is set in a huge worldview of Fandea."

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！