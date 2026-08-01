Blink Galaxy とは何ですか？

Outer Ring MMO は、Outer Ring サーガをベースにしたオープンワールドの宇宙を舞台とした、SF フィクションのサンドボックス型3人称アクション MMORPG です。この宇宙では、5つの種族が4つの異なる勢力に分かれ、惑星と資源の支配をめぐって競い合っています。プレイヤーは伝説の武器を狩り求めたり、大規模なPvP戦闘に参加したり、危険なダンジョンを探索してボスと戦ったり、エピックな戦利品や資源を集めることで武器や船を強化していくことができます。

Blink Galaxy の独自性は何ですか？

ゲーム内のすべてのアセットは、プレイヤー自身が制作したものか、あるいはプレイヤーが作成したものから生成されたものです。これには剣、銃器、防具、乗り物、船、土地、建物、建物内のアイテムなどが含まれ、これらはすべてNFTに変換可能です。さらに、これらのアイテムを作成するために必要な鉄、銅、ガス、木材などの資源は、代替可能なトークンとして機能します。これにより、プレイヤーはこれらのデジタルアイテムの真の所有者となり、自らが費やした時間から価値を生み出し、それらを売却することで収益を得ることが可能になります。

Blink Galaxyの現在の価格はいくらですか？

Blink Galaxy（GQ）のリアルタイム価格は、¥ JPYです。このリアルタイム評価は継続的に更新され、主要なグローバル取引所からの価格情報を集約して正確な市場レートをご確認いただけます。

Blink Galaxyは市場でどのように位置づけられていますか？

Blink Galaxyは現在、市場ランキング#7480に位置し、¥6557770.42061204350000の時価総額によって支えられています。このランキングは流動性の深さ、投資家の全体的な需要、および流通中のトークン供給量に影響されます。

GQの流通供給量はいくらですか？

GQの流通供給量は7958703087.597443トークンで、これは公開市場で利用可能な数量を表します。この数字は市場評価、希少性、そして長期的なインフレ動向を決定する上で重要な役割を果たします。

Blink Galaxyの24時間の価格レンジはどのくらいですか？

過去24時間において、Blink Galaxyは¥（24時間最安値）から¥（24時間最高値）の範囲内で取引されました。このボラティリティの幅はトレーダーが短期的な勢いと市場の予測不可能性を理解するのに役立ちます。

Blink Galaxyは過去最高値と過去最低値からどれほど離れているのですか？

Blink Galaxyは過去最高値である¥14.40001813134372600000に達しましたが、過去最低値（ATL）は¥でした。これらの歴史的ベンチマークにより、トレーダーは長期的な価格の可能性とサイクルを評価できます。

今日のGQの取引はどれほど活発ですか？

過去24時間の取引量は¥--で、現在の市場参加状況を反映しています。取引量が高くなるほど、投資家の関心が強まり、市場の流動性が深まる傾向があります。

Blink Galaxyの最近のトレンド方向にはどのような要因が影響していますか？

過去24時間における-0.03%の価格変動は、市場センチメント、取引活動、マクロ経済要因、およびGaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMOに関連するエコシステム固有の最新情報によって形成されています。急激な取引量の増加もまた、急激な価格変動のきっかけとなることがあります。