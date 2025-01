BitPRO ( BPRO ) とは何か

Money On Chain provides DeFi solutions made by bitcoiners. Money On Chain brings Bitcoin to mass adoption. To that end, it offers solutions to meet the needs of different types of users: A fully bitcoin-collateralized stablecoin (DoC). A leveraged bitcoin token conceived for the long term bitcoin holder (BPro). A governance token for staking, to vote changes in the protocol and more All this, without counterparty risk since you don't need to deliver your private keys. To make this possible we developed a unique mathematical-financial model, with proven robustness even in the most extreme market situations.

