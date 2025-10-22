Bitcoin Limited Edition の本日のライブ価格は 132.15 USD です。BTCLE から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで BTCLE の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Bitcoin Limited Edition の本日のライブ価格は 132.15 USD です。BTCLE から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで BTCLE の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Bitcoin Limited Edition 価格(BTCLE)

1 BTCLE から USD へのライブ価格：

$132.15
-0.30%1D
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 20:22:21 (UTC+8)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 131.08
24H 最安値
$ 132.7
24H 最高値

$ 131.08
$ 132.7
$ 137.88
$ 125.09
+0.48%

-0.33%

-1.41%

-1.41%

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) のリアルタイム価格は $132.15 です。過去24時間、BTCLE は最低 $ 131.08 から最高 $ 132.7 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。BTCLE の史上最高値は $ 137.88 で、史上最安値は $ 125.09 です。

短期的なパフォーマンスでは、BTCLE は過去1時間で +0.48%、過去24時間で -0.33% 、過去7日間で -1.41% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) 市場情報

$ 26.47M
--
$ 27.75M
200.28K
210,000.0
Bitcoin Limited Edition の現在の時価総額は $ 26.47M、24時間取引高は -- です。BTCLE の循環供給量は 200.28K、総供給量は 210000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 27.75M です。

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) 価格履歴 USD

本日の Bitcoin Limited Edition から USD への価格変動率は $ -0.4500125940032 です。
過去30日間における Bitcoin Limited Edition から USD への価格変動率は $ +5.1468856950 です。
過去60日間における Bitcoin Limited Edition から USD への価格変動率は $ +1.5347240250 です。
過去90日間における Bitcoin Limited Edition から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.4500125940032-0.33%
30日$ +5.1468856950+3.89%
60日$ +1.5347240250+1.16%
90日$ 0--

Bitcoin Limited Edition ( BTCLE ) とは何か

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

Bitcoin Limited Edition（BTCLE）素材

公式ウェブサイト

Bitcoin Limited Edition 価格予測 (USD)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Bitcoin Limited Edition (BTCLE) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Bitcoin Limited Edition の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Bitcoin Limited Edition の価格予測 をチェック！

BTCLE を現地通貨に

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) トケノミクス

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ BTCLE トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Bitcoin Limited Edition（BTCLE）に関するその他の質問

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) の本日の価値はいくらですか？
BTCLE の USD でのライブ価格は 132.15 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の BTCLE から USD の価格はいくらですか？
BTCLE から USD の現在価格は $ 132.15 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Bitcoin Limited Edition の時価総額はいくらですか？
BTCLE の時価総額は $ 26.47M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
BTCLE の循環供給量はどれくらいですか？
BTCLE の循環供給量は 200.28K USD です。
BTCLE の史上最高値（ATH）はいくらですか？
BTCLE は史上最高値 137.88 USD に達しました。
BTCLE の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
BTCLE の史上最安値は 125.09 USD です。
BTCLE の取引高はいくらですか？
BTCLE の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
BTCLE は今年さらに上昇しますか？
BTCLE は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、BTCLE 価格予測 をご覧ください。
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

