Bitcoin Limited Edition ( BTCLE ) とは何か

About BTCLE What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy. Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years Tokenomics & Liquidity BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks. Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust. Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure. Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control. This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

Bitcoin Limited Edition（BTCLE）素材 ホワイトペーパー 公式ウェブサイト

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) トケノミクス

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ BTCLE トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Bitcoin Limited Edition（BTCLE）に関するその他の質問 Bitcoin Limited Edition (BTCLE) の本日の価値はいくらですか？ BTCLE の USD でのライブ価格は 132.15 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。 現在の BTCLE から USD の価格はいくらですか？ $ 132.15 です。正確なトークン換算については、 BTCLE から USD の現在価格はです。正確なトークン換算については、 MEXCレート変換 をご覧ください。 Bitcoin Limited Edition の時価総額はいくらですか？ BTCLE の時価総額は $ 26.47M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。 BTCLE の循環供給量はどれくらいですか？ BTCLE の循環供給量は 200.28K USD です。 BTCLE の史上最高値（ATH）はいくらですか？ BTCLE は史上最高値 137.88 USD に達しました。 BTCLE の史上最安値 (ATL) はいくらですか？ BTCLE の史上最安値は 125.09 USD です。 BTCLE の取引高はいくらですか？ BTCLE の24 時間ライブ取引高は -- USD です。 BTCLE は今年さらに上昇しますか？ BTCLE は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、 BTCLE 価格予測 をご覧ください。

