BABYBNB についての詳細

BABYBNB 価格情報

BABYBNB 公式ウェブサイト

BABYBNB トケノミクス

BABYBNB 価格予測

Baby BNB ロゴ

Baby BNB 価格(BABYBNB)

1 BABYBNB から USD へのライブ価格：

$0.00109549
$0.00109549
+7.50%1D
USD
Baby BNB (BABYBNB) ライブ価格チャート
Baby BNB (BABYBNB) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
24H 最安値
24H 最高値

Baby BNB (BABYBNB) のリアルタイム価格は $0.00109549 です。過去24時間、BABYBNB は最低 $ 0.00100521 から最高 $ 0.00111653 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。BABYBNB の史上最高値は $ 0.143331 で、史上最安値は $ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、BABYBNB は過去1時間で +0.82%、過去24時間で +7.57% 、過去7日間で -12.00% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Baby BNB (BABYBNB) 市場情報

Baby BNB の現在の時価総額は $ 1.09M、24時間取引高は $ 67.24K です。BABYBNB の循環供給量は 1.00B、総供給量は 1000000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.09M です。

Baby BNB (BABYBNB) 価格履歴 USD

本日の Baby BNB から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Baby BNB から USD への価格変動率は $ -0.0004404100 です。
過去60日間における Baby BNB から USD への価格変動率は $ +0.0003812217 です。
過去90日間における Baby BNB から USD への価格変動率は $ +0.0003512975280137956 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ 0+7.57%
30日$ -0.0004404100-40.20%
60日$ +0.0003812217+34.80%
90日$ +0.0003512975280137956+47.21%

Baby BNB ( BABYBNB ) とは何か

BabyBNB is more than just adorable branding—it's the playful face of a vibrant and growing BNB Chain ecosystem.

In short, BabyBNB encapsulates the heart and soul of the BNB Chain ecosystem. It's here to support, promote, and engage with the growth of this blockchain powerhouse in the most lighthearted way possible. The token aims to spread the word, build a thriving community, and let people ride the BNB wave with a cheeky grin.

Baby BNB（BABYBNB）素材

公式ウェブサイト

Baby BNB 価格予測 (USD)

Baby BNB (BABYBNB) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Baby BNB (BABYBNB) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Baby BNB の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Baby BNB の価格予測 をチェック！

BABYBNB を現地通貨に

Baby BNB (BABYBNB) トケノミクス

Baby BNB (BABYBNB) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ BABYBNB トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：Baby BNB（BABYBNB）に関するその他の質問

Baby BNB (BABYBNB) の本日の価値はいくらですか？
BABYBNB の USD でのライブ価格は 0.00109549 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の BABYBNB から USD の価格はいくらですか？
BABYBNB から USD の現在価格は $ 0.00109549 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Baby BNB の時価総額はいくらですか？
BABYBNB の時価総額は $ 1.09M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
BABYBNB の循環供給量はどれくらいですか？
BABYBNB の循環供給量は 1.00B USD です。
BABYBNB の史上最高値（ATH）はいくらですか？
BABYBNB は史上最高値 0.143331 USD に達しました。
BABYBNB の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
BABYBNB の史上最安値は 0 USD です。
BABYBNB の取引高はいくらですか？
BABYBNB の24 時間ライブ取引高は $ 67.24K USD です。
BABYBNB は今年さらに上昇しますか？
BABYBNB は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、BABYBNB 価格予測 をご覧ください。
