Arrland RUM 価格(RUM)
Arrland RUM (RUM) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の RUM から USD への変換レートは、$ 0 につき RUM です。
Arrland RUM は現在、時価総額 $ 93,927 で #- 位、循環供給量は 1.08B RUM です。直近24時間の RUM は、$ 0 (安値) から $ 0 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0.00974685、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、RUM は直近1時間で --、直近7日間で +15.52% 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。
Arrland RUM の現在の時価総額は $ 93.93K、24時間取引高は -- です。RUM の循環供給量は 1.08B、総供給量は 1657040026.880247 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 143.56K です。
--
-0.00%
+15.52%
+15.52%
本日の Arrland RUM から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Arrland RUM から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における Arrland RUM から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における Arrland RUM から USD への価格変動率は -- です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|-0.00%
|30日
|$ 0
|+18.05%
|60日
|$ 0
|+52.12%
|90日
|--
|--
2040年、Arrland RUM の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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Arrland RUMの現在の価格はいくらですか？
¥で取引されており、Arrland RUMは過去24時間で-0.00%の価格変動を示しました。
トークン供給量はRUMの評価にどのように影響しますか？
供給量は重要な役割を果たします。流通しているトークン数が1084136147.3305862個であるため、希少性やインフレーションは長期的な価格動向に大きな影響を及ぼす可能性があります。
Arrland RUMの時価総額はいくらですか？
その時価総額は¥14943265.78339534866000で、世界ランキング#5884に位置し、ネットワーク採用の規模を示しています。
24時間の取引活動はどうなっていますか？
RUMは¥--の取引量を記録しており、現在の流動性とユーザーの活動を示しています。
24時間の価格レンジはどのくらいですか？
価格は¥から¥の間で推移しており、投資家が短期的な勢いを評価するのに役立ちます。
Arrland RUMはGaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Shooting Games,On-chain Gaming,Gaming Utility Tokenカテゴリにどのように位置づけられますか？
RUMはGaming (GameFi),NFT,Polygon Ecosystem,Shooting Games,On-chain Gaming,Gaming Utility Tokenトークンとして、ユーティリティ、供給量、採用状況、パフォーマンスのトレンドに基づいて類似の資産と競合しています。
長期的なトークン経済学のトレンドで重要なものは何ですか？
発行量、焼却、ロック解除スケジュール、ステーキング報酬などは、多くの場合--の経済と結びついて、将来的な供給量や市場の信頼感に影響を及ぼすことがあります。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
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