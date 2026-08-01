Aquabank bAUSD の現在の価値はいくらですか？

Aquabank bAUSD は現在、¥158.88159627984674996000 で取引されており、直近24時間の価格変動率は -0.11% です。このリアルタイムの価格は、市場のリアルタイムの動きと投資家のセンチメントを一瞬で捉えたものです。

BAUSD は今日上昇していますか、それとも下落していますか？

BAUSD は直近24時間に価格変動を示しており、これは市場が最近のニュースや取引量、および LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem エコシステム内の動向にどのように反応しているかを反映しています。

Aquabank bAUSD は今日どのくらい人気がありますか？

このトークンは24時間の取引量で ¥-- を記録しており、どれだけのトレーダーが積極的に BAUSD を売買しているかを示しています。

Aquabank bAUSD は他の暗号資産と何が違うのですか？

LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem カテゴリーの一員であり、-- ネットワーク上に構築された BAUSD は、そのエコシステム内で特定のユーティリティと役割を果たしています。これには決済、ステーキング、ガバナンス、またはアプリケーション固有の利用ケースなどが含まれる場合があります。

市場には BAUSD がどれくらい存在しますか？

今日流通しているトークン数は 133306.748586 です。これはトークンの希少性と全体的な市場価値を決定するのに役立ちます。

Aquabank bAUSD の過去最高値と過去最低値はそれぞれいくらですか？

このトークンの過去最高値（ATH）は ¥159.88993699694790000 であり、過去最低値（ATL）は ¥158.00928133004151082000 です。長期投資家が価格サイクルを評価する上で重要な背景情報となります。