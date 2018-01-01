ADAMANT Messenger (ADM) トケノミクス
ADAMANT Messenger (ADM) 情報
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
ADAMANT Messenger (ADM) トケノミクス & 価格分析
ADAMANT Messenger (ADM) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。
ADAMANT Messenger (ADM) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
ADAMANT Messenger (ADM) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される ADM トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
ADM トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
ADM のトケノミクスを理解したところで、ADM トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
ADM 価格予測
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