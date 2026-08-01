abrdn Physical Platinum Shares xStock 価格(PPLTX)
abrdn Physical Platinum Shares xStock (PPLTX) の本日のライブ価格は $ 16.07 で、直近24時間で 0.70% 変動しました。現在の PPLTX から USD への変換レートは、$ 16.07 につき PPLTX です。
abrdn Physical Platinum Shares xStock は現在、時価総額 $ 186,158 で #- 位、循環供給量は 11.58K PPLTX です。直近24時間の PPLTX は、$ 15.96 (安値) から $ 16.07 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 2,000.03、史上最安値は $ 14.14 です。
短期的なパフォーマンスでは、PPLTX は直近1時間で +0.01%、直近7日間で +6.50% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 204.89 に達しました。
abrdn Physical Platinum Shares xStock の現在の時価総額は $ 186.16K、24時間取引高は $ 204.89 です。PPLTX の循環供給量は 11.58K、総供給量は 4910090.865251596 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 78.91M です。
+0.01%
+0.70%
+6.50%
+6.50%
本日の abrdn Physical Platinum Shares xStock から USD への価格変動率は $ +0.111232 です。
過去30日間における abrdn Physical Platinum Shares xStock から USD への価格変動率は $ +1.4521462660 です。
過去60日間における abrdn Physical Platinum Shares xStock から USD への価格変動率は $ -0.1090429850 です。
過去90日間における abrdn Physical Platinum Shares xStock から USD への価格変動率は $ -0.000867766037868 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ +0.111232
|+0.70%
|30日
|$ +1.4521462660
|+9.04%
|60日
|$ -0.1090429850
|-0.67%
|90日
|$ -0.000867766037868
|-0.00%
2040年、abrdn Physical Platinum Shares xStock の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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abrdn Physical Platinum Shares xStockの現在の価格はいくらですか？
abrdn Physical Platinum Shares xStockの価格は¥2556.6480473044306000で、今日の変動率は0.69%です。
PPLTXコミュニティの成長速度はいかがですか？
現在、--人の保有者がおり、この数の増加は一般的に採用の拡大、コミュニティの拡張、ネットワーク全体のより広範な関与を示しています。
需要はabrdn Physical Platinum Shares xStockの価格にどのように影響しますか？
需要はユースケース、市場状況、投資家のセンチメント、およびTokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystemセクターにおける役割によって左右されます。需要が高まると、取引量が多い時期には価格の動きが加速することがあります。
今日のPPLTXの取引量はいくらですか？
取引量は¥--を記録し、活発な参加と健全な市場流動性を示しています。
PPLTXは過去のパフォーマンスと比べてどうですか？
過去最高値は¥318193.7021811002074000、過去最低値は¥2249.5957304844212000であり、過去のパフォーマンスサイクルを理解する上で参考になります。
流通しているトークン数はいくつですか？
流通しているトークン数は11583.20278743459個で、その数量は入手可能性、時価総額、長期的な評価に影響を与えます。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
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|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
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