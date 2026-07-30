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LayerZero (ZRO) 本日のテクニカル分析

LayerZero (ZRO) 本日のテクニカル分析

LayerZero 分析ページでは、AIによって生成された ZRO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で LayerZero の分析内容について詳しくご覧ください。

LayerZero (ZRO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.8335--+15.29%-10.75%-45.56%
LayerZero 価格について詳しく知る

LayerZero テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる LayerZero の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 0
購入 17
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 9中立 0購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.832
0.832
R2
0.832
0.8319
R1
0.8319
0.8319
PP
0.8319
0.8319
S1
0.8318
0.8318
S2
0.8318
0.8318
S3
0.8317
0.8318

LayerZero 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.28M
$4.85 M
$5.13 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.07M
3日間のアクティブ購入額
$1.69 M
3日間のアクティブ売却額
$1.62 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.08M
7日間のアクティブ購入額
$5.35 M
7日間のアクティブ売却額
$5.43 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

LayerZero 資本フロー

純流入ZROUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.02 M0.83
2026-08-08$0.04 M0.82
2026-08-07$0.47 M0.81
2026-08-06-$1.19 M0.82
2026-08-05$0.16 M0.77

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの LayerZero (ZRO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、LayerZero ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZRO/USDT
$0.8348
$0.8348$0.8348
+1.61%
274.94K (USDT)
ZRO/USDC
$0.8342
$0.8342$0.8342
+1.74%
66.24K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ZRO
ZRO
USD
USD

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