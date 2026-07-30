LayerZero (ZRO) 本日のテクニカル分析 LayerZero 分析ページでは、AIによって生成された ZRO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で LayerZero の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

LayerZero (ZRO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.8335 -- +15.29% -10.75% -45.56%

LayerZero テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる LayerZero の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 9 中立 0 購入 17 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 売却 売却 9 中立 0 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.832 0.832 R2 0.832 0.8319 R1 0.8319 0.8319 PP 0.8319 0.8319 S1 0.8318 0.8318 S2 0.8318 0.8318 S3 0.8317 0.8318

LayerZero 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.28M $4.85 M $5.13 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.07M 3日間のアクティブ購入額 $1.69 M 3日間のアクティブ売却額 $1.62 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.08M 7日間のアクティブ購入額 $5.35 M 7日間のアクティブ売却額 $5.43 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 LayerZero 資本フロー 純流入 ZROUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.02 M 0.83 2026-08-08 $0.04 M 0.82 2026-08-07 $0.47 M 0.81 2026-08-06 -$1.19 M 0.82 2026-08-05 $0.16 M 0.77 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの LayerZero (ZRO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、LayerZero ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ZRO / USDT $0.8348 $0.8348 $0.8348 +1.61% 274.94K (USDT) 取 引 ZRO / USDC $0.8342 $0.8342 $0.8342 +1.74% 66.24K (USDT) 取 引