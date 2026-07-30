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Zora (ZORA) 本日のテクニカル分析

Zora (ZORA) 本日のテクニカル分析

Zora 分析ページでは、AIによって生成された ZORA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Zora の分析内容について詳しくご覧ください。

Zora (ZORA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.00534---5.96%-24.87%-62.31%
Zora 価格について詳しく知る

Zora テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Zora の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 19
中立 2
購入 5
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 5中立 2購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.005332
0.005332
R2
0.005332
0.005331
R1
0.005331
0.005331
PP
0.005331
0.005331
S1
0.00533
0.00533
S2
0.00533
0.00533
S3
0.005329
0.00533

Zora 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.30M
$2.98 M
$3.28 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.12 M
3日間のアクティブ売却額
$0.11 M
7日間のアクティブ売買差額
0.05M
7日間のアクティブ購入額
$0.40 M
7日間のアクティブ売却額
$0.35 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Zora 資本フロー

純流入ZORAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.01
2026-08-08-$0.02 M0.01
2026-08-07$0.10 M0.01
2026-08-06-$0.23 M0.01
2026-08-05$0.12 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Zora (ZORA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Zora ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZORA/USDT
$0.00534
$0.00534$0.00534
-0.22%
12.55M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

ZORA から USD の計算機

金額

ZORA
ZORA
USD
USD

1 ZORA = 0.00534 USD

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