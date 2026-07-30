Zora (ZORA) 本日のテクニカル分析 Zora 分析ページでは、AIによって生成された ZORA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Zora の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Zora (ZORA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.00534 -- -5.96% -24.87% -62.31%

Zora テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Zora の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 19 中立 2 購入 5 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 2 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.005332 0.005332 R2 0.005332 0.005331 R1 0.005331 0.005331 PP 0.005331 0.005331 S1 0.00533 0.00533 S2 0.00533 0.00533 S3 0.005329 0.00533

Zora 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.30M $2.98 M $3.28 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.12 M 3日間のアクティブ売却額 $0.11 M 7日間のアクティブ売買差額 0.05M 7日間のアクティブ購入額 $0.40 M 7日間のアクティブ売却額 $0.35 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Zora 資本フロー 純流入 ZORAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 -$0.02 M 0.01 2026-08-07 $0.10 M 0.01 2026-08-06 -$0.23 M 0.01 2026-08-05 $0.12 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Zora (ZORA) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Zora ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ZORA / USDT $0.00534 $0.00534 $0.00534 -0.22% 12.55M (USDT) 取 引