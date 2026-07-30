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ZKsync (ZK) 本日のテクニカル分析

ZKsync (ZK) 本日のテクニカル分析

ZKsync 分析ページでは、AIによって生成された ZK の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ZKsync の分析内容について詳しくご覧ください。

ZKsync (ZK) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.007975--+1.67%-24.72%-59.19%
ZKsync 価格について詳しく知る

ZKsync 資本フロー

純流入ZKUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08$0.03 M0.01
2026-08-07-$0.03 M0.01
2026-08-06$0.08 M0.01
2026-08-05-$0.10 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ZKsync についてさらに詳しく知る

MEXCの ZKsync (ZK) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ZKsync ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZK/USDT
$0.007975
$0.007975$0.007975
+0.30%
9.01M (USDT)
ZK/USDC
$0.007952
$0.007952$0.007952
+0.18%
6.85M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ZK
ZK
USD
USD

1 ZK = 0.007974 USD

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