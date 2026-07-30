Zerebro (ZEREBRO) 本日のテクニカル分析
Zerebro 分析ページでは、AIによって生成された ZEREBRO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Zerebro の分析内容について詳しくご覧ください。
Zerebro (ZEREBRO) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.035014
|--
|+3.57%
|-7.83%
|-26.45%
Zerebro テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Zerebro の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 9
中立 5
購入 12
|移動平均:
|購入
|売却 3
|中立 1
|購入 10
|テクニカル指標:
|売却
|売却 6
|中立 4
|購入 2
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.035022
0.035021
R2
0.035021
0.03502
R1
0.03502
0.03502
PP
0.035019
0.035019
S1
0.035018
0.035018
S2
0.035017
0.035018
S3
0.035016
0.035017
Zerebro 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.50M
$12.75 M
$13.25 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.11 M
3日間のアクティブ売却額
$0.10 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.62 M
7日間のアクティブ売却額
$0.61 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Zerebro 資本フロー
純流入ZEREBROUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.04
|2026-08-08
|-$0.04 M
|0.04
|2026-08-07
|-$0.11 M
|0.04
|2026-08-06
|-$0.17 M
|0.04
|2026-08-05
|-$0.22 M
|0.04
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.035014
$0.035014$0.035014
-0.44%
2.01M (USDT)
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