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Zerebro (ZEREBRO) 本日のテクニカル分析

Zerebro (ZEREBRO) 本日のテクニカル分析

Zerebro 分析ページでは、AIによって生成された ZEREBRO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Zerebro の分析内容について詳しくご覧ください。

Zerebro (ZEREBRO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.035014--+3.57%-7.83%-26.45%
Zerebro 価格について詳しく知る

Zerebro テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Zerebro の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 9
中立 5
購入 12
移動平均:購入売却 3中立 1購入 10
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.035022
0.035021
R2
0.035021
0.03502
R1
0.03502
0.03502
PP
0.035019
0.035019
S1
0.035018
0.035018
S2
0.035017
0.035018
S3
0.035016
0.035017

Zerebro 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.50M
$12.75 M
$13.25 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.11 M
3日間のアクティブ売却額
$0.10 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.62 M
7日間のアクティブ売却額
$0.61 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Zerebro 資本フロー

純流入ZEREBROUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.04
2026-08-08-$0.04 M0.04
2026-08-07-$0.11 M0.04
2026-08-06-$0.17 M0.04
2026-08-05-$0.22 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Zerebro (ZEREBRO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Zerebro ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZEREBRO/USDT
$0.035014
$0.035014$0.035014
-0.44%
2.01M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ZEREBRO
ZEREBRO
USD
USD

1 ZEREBRO = 0.035014 USD

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