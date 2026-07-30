ZEROBASE (ZBT) 本日のテクニカル分析 ZEROBASE 分析ページでは、AIによって生成された ZBT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ZEROBASE の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ZEROBASE (ZBT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.10467 -- -9.19% -13.52% -40.95%

ZEROBASE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ZEROBASE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 18 中立 1 購入 7 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.10398 0.10397 R2 0.10397 0.10397 R1 0.10397 0.10397 PP 0.10396 0.10396 S1 0.10396 0.10396 S2 0.10395 0.10396 S3 0.10395 0.10395

ZEROBASE 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -2.70M $6.50 M $9.20 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.46M 3日間のアクティブ購入額 $7.92 M 3日間のアクティブ売却額 $7.45 M 7日間のアクティブ売買差額 0.26M 7日間のアクティブ購入額 $12.71 M 7日間のアクティブ売却額 $12.45 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ZEROBASE 資本フロー 純流入 ZBTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.10 M 0.11 2026-08-08 $0.21 M 0.10 2026-08-07 $1.40 M 0.12 2026-08-06 -$0.01 M 0.17 2026-08-05 -$0.07 M 0.10 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの ZEROBASE (ZBT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、ZEROBASE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ZBT / USDT $0.10467 $0.10467 $0.10467 -0.16% 2.31M (USDT) 取 引 ZBT / USDC $0.10461 $0.10461 $0.10461 -0.32% 507.52K (USDT) 取 引