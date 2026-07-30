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Zebec Network (ZBCN) 本日のテクニカル分析

Zebec Network (ZBCN) 本日のテクニカル分析

Zebec Network 分析ページでは、AIによって生成された ZBCN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Zebec Network の分析内容について詳しくご覧ください。

Zebec Network (ZBCN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0017567---3.42%-19.75%-50.24%
Zebec Network 価格について詳しく知る

Zebec Network テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Zebec Network の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 1
購入 14
移動平均:強い買い売却 2中立 1購入 11
テクニカル指標:売却売却 9中立 0購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.001752
0.0017515
R2
0.0017515
0.0017512
R1
0.0017513
0.0017511
PP
0.0017508
0.0017508
S1
0.0017506
0.0017505
S2
0.0017501
0.0017504
S3
0.0017499
0.0017501

Zebec Network 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.26M
$1.38 M
$1.64 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.06 M
3日間のアクティブ売却額
$0.05 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.10 M
7日間のアクティブ売却額
$0.08 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Zebec Network 資本フロー

純流入ZBCNUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08-$0.07 M0.00
2026-08-07-$0.02 M0.00
2026-08-06$0.02 M0.00
2026-08-05-$0.05 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Zebec Network (ZBCN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Zebec Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZBCN/USDT
$0.0017548
$0.0017548$0.0017548
+0.34%
116.63M (USDT)
ZBCN/USDC
$0.001756
$0.001756$0.001756
+0.45%
31.12M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ZBCN
ZBCN
USD
USD

1 ZBCN = 0.0017567 USD

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