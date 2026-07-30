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Zama Protocol (ZAMA) 本日のテクニカル分析

Zama Protocol (ZAMA) 本日のテクニカル分析

Zama Protocol 分析ページでは、AIによって生成された ZAMA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Zama Protocol の分析内容について詳しくご覧ください。

Zama Protocol (ZAMA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0472---11.15%+41.57%+57.80%
Zama Protocol 価格について詳しく知る

Zama Protocol テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Zama Protocol の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 2
購入 8
移動平均:強い売り売却 13中立 0購入 1
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.04711
0.0471
R2
0.0471
0.0471
R1
0.0471
0.0471
PP
0.04709
0.04709
S1
0.04709
0.04709
S2
0.04708
0.04709
S3
0.04708
0.04708

Zama Protocol 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.27M
$2.26 M
$2.53 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.52 M
3日間のアクティブ売却額
$0.55 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$1.71 M
7日間のアクティブ売却額
$1.69 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Zama Protocol 資本フロー

純流入ZAMAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.05 M0.05
2026-08-08-$0.20 M0.05
2026-08-07$0.10 M0.05
2026-08-06$0.02 M0.05
2026-08-05$0.21 M0.05

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Zama Protocol についてさらに詳しく知る

MEXCの Zama Protocol (ZAMA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Zama Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZAMA/USDT
$0.04717
$0.04717$0.04717
+0.66%
2.69M (USDT)
ZAMA/USDC
$0.04718
$0.04718$0.04718
+0.68%
1.18M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ZAMA
ZAMA
USD
USD

1 ZAMA = 0.0472 USD

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