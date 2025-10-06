YURU COIN の本日のライブ価格は 0.8027 USD です。YURU から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで YURU の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。YURU COIN の本日のライブ価格は 0.8027 USD です。YURU から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで YURU の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

YURU COIN ロゴ

YURU COIN価格(YURU)

1 YURU から USD へのライブ価格：

$0.8027
+3.52%1D
USD
YURU COIN (YURU) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:17:54 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.766
24H 最安値
$ 0.8076
24H 最高値

$ 0.766
$ 0.8076
$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
-0.41%

+3.52%

+3.09%

+3.09%

YURU COIN (YURU) のリアルタイム価格は $ 0.8027 です。過去24時間、YURU は最低 $ 0.766 から最高 $ 0.8076 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。YURU の史上最高値は $ 0.5789586277522937 で、史上最安値は $ 0.346206572110043 です。

短期的なパフォーマンスでは、YURU は過去1時間で -0.41%、過去24時間で +3.52% 、過去7日間で +3.09% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

YURU COIN (YURU) 市場情報

No.3786

--
$ 53.80K
$ 8.03M
--
10,000,000
10,000,000
SOL

YURU COIN の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 53.80K です。YURU の循環供給量は --、総供給量は 10000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 8.03M です。

YURU COIN (YURU) 価格履歴 USD

YURU COIN の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.027294+3.52%
30日$ +0.1005+14.31%
60日$ -0.288-26.41%
90日$ -0.2215-21.63%
YURU COIN 本日の価格変動

本日 YURU は、 $ +0.027294 (+3.52%) の変動を記録しました。

YURU COIN 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.1005 (+14.31%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

YURU COIN 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、YURU は、 $ -0.288 (-26.41%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

YURU COIN 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.2215 (-21.63%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

YURU COIN (YURU) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

YURU COIN 価格履歴ページ を今すぐチェック。

YURU COIN ( YURU ) とは何か

YURU COINは、日本で親しまれている全国的なご当地キャラコンテスト「ゆるキャラグランプリ」の公式トークンです。この全国規模のマスコットコンテストは、2011年の開始以来、累計で7億3,800万ページビュー、1億7,000万票以上を記録しています。このトークンは、ファン投票やキャンペーン、NFTとの連携などの機能を担っており、参加に応じてトークンがバーンされるデフレ型モデルを採用しています。

YURU COIN は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 YURU COIN への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- YURU のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で YURU COIN に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が YURU COIN の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

YURU COIN 価格予測 (USD)

YURU COIN (YURU) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの YURU COIN (YURU) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば YURU COIN の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ YURU COIN の価格予測 をチェック！

YURU COIN (YURU) トケノミクス

YURU COIN (YURU) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ YURU トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

YURU COIN ( YURU ) の購入方法

YURU COIN の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの YURU COIN 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

YURU を現地通貨に

1 YURU COIN (YURU) からVND
21,123.0505
1 YURU COIN (YURU) からAUD
A$1.236158
1 YURU COIN (YURU) からGBP
0.602025
1 YURU COIN (YURU) からEUR
0.690322
1 YURU COIN (YURU) からUSD
$0.8027
1 YURU COIN (YURU) からMYR
RM3.387394
1 YURU COIN (YURU) からTRY
33.689319
1 YURU COIN (YURU) からJPY
¥121.2077
1 YURU COIN (YURU) からARS
ARS$1,170.111844
1 YURU COIN (YURU) からRUB
65.612698
1 YURU COIN (YURU) からINR
70.436925
1 YURU COIN (YURU) からIDR
Rp13,378.327982
1 YURU COIN (YURU) からPHP
46.917815
1 YURU COIN (YURU) からEGP
￡E.38.168385
1 YURU COIN (YURU) からBRL
R$4.318526
1 YURU COIN (YURU) からCAD
C$1.12378
1 YURU COIN (YURU) からBDT
98.049805
1 YURU COIN (YURU) からNGN
1,176.974929
1 YURU COIN (YURU) からCOP
$3,123.345835
1 YURU COIN (YURU) からZAR
R.14.023169
1 YURU COIN (YURU) からUAH
33.560887
1 YURU COIN (YURU) からTZS
T.Sh.1,986.875148
1 YURU COIN (YURU) からVES
Bs164.5535
1 YURU COIN (YURU) からCLP
$761.7623
1 YURU COIN (YURU) からPKR
Rs227.388856
1 YURU COIN (YURU) からKZT
432.952299
1 YURU COIN (YURU) からTHB
฿26.400803
1 YURU COIN (YURU) からTWD
NT$24.674998
1 YURU COIN (YURU) からAED
د.إ2.945909
1 YURU COIN (YURU) からCHF
Fr0.634133
1 YURU COIN (YURU) からHKD
HK$6.236979
1 YURU COIN (YURU) からAMD
֏307.779261
1 YURU COIN (YURU) からMAD
.د.م7.400894
1 YURU COIN (YURU) からMXN
$14.76968
1 YURU COIN (YURU) からSAR
ريال3.010125
1 YURU COIN (YURU) からETB
Br121.191646
1 YURU COIN (YURU) からKES
KSh103.660678
1 YURU COIN (YURU) からJOD
د.أ0.5691143
1 YURU COIN (YURU) からPLN
2.929855
1 YURU COIN (YURU) からRON
лв3.515826
1 YURU COIN (YURU) からSEK
kr7.569461
1 YURU COIN (YURU) からBGN
лв1.348536
1 YURU COIN (YURU) からHUF
Ft269.62693
1 YURU COIN (YURU) からCZK
16.840646
1 YURU COIN (YURU) からKWD
د.ك0.2456262
1 YURU COIN (YURU) からILS
2.640883
1 YURU COIN (YURU) からBOB
Bs5.546657
1 YURU COIN (YURU) からAZN
1.36459
1 YURU COIN (YURU) からTJS
SM7.368786
1 YURU COIN (YURU) からGEL
2.16729
1 YURU COIN (YURU) からAOA
Kz731.717239
1 YURU COIN (YURU) からBHD
.د.ب0.3018152
1 YURU COIN (YURU) からBMD
$0.8027
1 YURU COIN (YURU) からDKK
kr5.169388
1 YURU COIN (YURU) からHNL
L21.11101
1 YURU COIN (YURU) からMUR
36.490742
1 YURU COIN (YURU) からNAD
$13.910791
1 YURU COIN (YURU) からNOK
kr8.067135
1 YURU COIN (YURU) からNZD
$1.396698
1 YURU COIN (YURU) からPAB
B/.0.8027
1 YURU COIN (YURU) からPGK
K3.427529
1 YURU COIN (YURU) からQAR
ر.ق2.921828
1 YURU COIN (YURU) からRSD
дин.81.209159
1 YURU COIN (YURU) からUZS
soʻm9,671.082113
1 YURU COIN (YURU) からALL
L66.808721
1 YURU COIN (YURU) からANG
ƒ1.436833
1 YURU COIN (YURU) からAWG
ƒ1.44486
1 YURU COIN (YURU) からBBD
$1.6054
1 YURU COIN (YURU) からBAM
KM1.348536
1 YURU COIN (YURU) からBIF
Fr2,367.1623
1 YURU COIN (YURU) からBND
$1.035483
1 YURU COIN (YURU) からBSD
$0.8027
1 YURU COIN (YURU) からJMD
$129.210619
1 YURU COIN (YURU) からKHR
3,236.687075
1 YURU COIN (YURU) からKMF
Fr338.7394
1 YURU COIN (YURU) からLAK
17,449.999651
1 YURU COIN (YURU) からLKR
රු243.611423
1 YURU COIN (YURU) からMDL
L13.637873
1 YURU COIN (YURU) からMGA
Ar3,599.54761
1 YURU COIN (YURU) からMOP
P6.429627
1 YURU COIN (YURU) からMVR
12.28131
1 YURU COIN (YURU) からMWK
MK1,393.575497
1 YURU COIN (YURU) からMZN
MT51.300557
1 YURU COIN (YURU) からNPR
रु113.052268
1 YURU COIN (YURU) からPYG
5,692.7484
1 YURU COIN (YURU) からRWF
Fr1,166.3231
1 YURU COIN (YURU) からSBD
$6.598194
1 YURU COIN (YURU) からSCR
10.972909
1 YURU COIN (YURU) からSRD
$31.843109
1 YURU COIN (YURU) からSVC
$7.023625
1 YURU COIN (YURU) からSZL
L13.902764
1 YURU COIN (YURU) からTMT
m2.80945
1 YURU COIN (YURU) からTND
د.ت2.3543191
1 YURU COIN (YURU) からTTD
$5.442306
1 YURU COIN (YURU) からUGX
Sh2,796.6068
1 YURU COIN (YURU) からXAF
Fr454.3282
1 YURU COIN (YURU) からXCD
$2.16729
1 YURU COIN (YURU) からXOF
Fr454.3282
1 YURU COIN (YURU) からXPF
Fr81.8754
1 YURU COIN (YURU) からBWP
P10.716045
1 YURU COIN (YURU) からBZD
$1.613427
1 YURU COIN (YURU) からCVE
$76.232419
1 YURU COIN (YURU) からDJF
Fr142.8806
1 YURU COIN (YURU) からDOP
$51.13199
1 YURU COIN (YURU) からDZD
د.ج104.51154
1 YURU COIN (YURU) からFJD
$1.838183
1 YURU COIN (YURU) からGNF
Fr6,979.4765
1 YURU COIN (YURU) からGTQ
Q6.148682
1 YURU COIN (YURU) からGYD
$168.133542
1 YURU COIN (YURU) からISK
kr97.9294

YURU COIN資料

YURU COIN についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式YURU COINウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： YURU COIN に関するその他の質問

YURU COIN (YURU) の本日の価値はいくらですか？
YURU の USD でのライブ価格は 0.8027 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の YURU から USD の価格はいくらですか？
YURU から USD の現在価格は $ 0.8027 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
YURU COIN の時価総額はいくらですか？
YURU の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
YURU の循環供給量はどれくらいですか？
YURU の循環供給量は -- USD です。
YURU の史上最高値（ATH）はいくらですか？
YURU は史上最高値 0.5789586277522937 USD に達しました。
YURU の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
YURU の史上最安値は 0.346206572110043 USD です。
YURU の取引高はいくらですか？
YURU の24 時間ライブ取引高は $ 53.80K USD です。
YURU は今年さらに上昇しますか？
YURU は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、YURU 価格予測 をご覧ください。
YURU COIN (YURU) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

YURU から USD の計算機

金額

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.8027 USD

YURU を取引

YURU/USDT
$0.8027
$0.8027$0.8027
+3.56%

