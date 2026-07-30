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XUSD (XUSD) 本日のテクニカル分析

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XUSD 分析ページでは、AIによって生成された XUSD の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で XUSD の分析内容について詳しくご覧ください。

XUSD (XUSD) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.0009--0.00%-0.02%+0.09%
XUSD 価格について詳しく知る

XUSD 資本フロー

純流入XUSDUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.02 M1.00
2026-08-08$0.03 M1.00
2026-08-07-$0.46 M1.00
2026-08-06$1.16 M1.00
2026-08-05$1.11 M1.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

XUSD についてさらに詳しく知る

XUSD USDT（先物取引）

XUSD をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XUSD USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの XUSD (XUSD) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、XUSD ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XUSD/USDT
$1.0009
$1.0009$1.0009
0.00%
54.88K (USDT)

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