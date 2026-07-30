Plasma (XPL) 本日のテクニカル分析 Plasma 分析ページでは、AIによって生成された XPL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Plasma の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Plasma (XPL) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.07684 -- +5.50% -17.52% -30.83%

Plasma テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Plasma の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 9 中立 1 購入 16 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 0 購入 13 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 1 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.07675 0.07673 R2 0.07673 0.07672 R1 0.07672 0.07671 PP 0.0767 0.0767 S1 0.07669 0.07669 S2 0.07667 0.07668 S3 0.07666 0.07667

Plasma 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -3.52M $41.95 M $45.47 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.03M 3日間のアクティブ購入額 $3.71 M 3日間のアクティブ売却額 $3.74 M 7日間のアクティブ売買差額 0.20M 7日間のアクティブ購入額 $14.91 M 7日間のアクティブ売却額 $14.71 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Plasma 資本フロー 純流入 XPLUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.06 M 0.08 2026-08-08 $0.26 M 0.08 2026-08-07 -$0.09 M 0.08 2026-08-06 -$0.99 M 0.07 2026-08-05 -$0.05 M 0.08 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Plasma (XPL) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Plasma ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 XPL / USDT $0.07684 $0.07684 $0.07684 -0.38% 2.57M (USDT) 取 引 XPL / USDC $0.07682 $0.07682 $0.07682 -0.25% 739.88K (USDT) 取 引