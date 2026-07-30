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Plasma (XPL) 本日のテクニカル分析

Plasma (XPL) 本日のテクニカル分析

Plasma 分析ページでは、AIによって生成された XPL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Plasma の分析内容について詳しくご覧ください。

Plasma (XPL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.07684--+5.50%-17.52%-30.83%
Plasma 価格について詳しく知る

Plasma テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Plasma の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 1
購入 16
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07675
0.07673
R2
0.07673
0.07672
R1
0.07672
0.07671
PP
0.0767
0.0767
S1
0.07669
0.07669
S2
0.07667
0.07668
S3
0.07666
0.07667

Plasma 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-3.52M
$41.95 M
$45.47 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$3.71 M
3日間のアクティブ売却額
$3.74 M
7日間のアクティブ売買差額
0.20M
7日間のアクティブ購入額
$14.91 M
7日間のアクティブ売却額
$14.71 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Plasma 資本フロー

純流入XPLUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.06 M0.08
2026-08-08$0.26 M0.08
2026-08-07-$0.09 M0.08
2026-08-06-$0.99 M0.07
2026-08-05-$0.05 M0.08

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Plasma (XPL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Plasma ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XPL/USDT
$0.07684
$0.07684$0.07684
-0.38%
2.57M (USDT)
XPL/USDC
$0.07682
$0.07682$0.07682
-0.25%
739.88K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

XPL
XPL
USD
USD

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