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ONYXCOIN (XCN) 本日のテクニカル分析

ONYXCOIN (XCN) 本日のテクニカル分析

ONYXCOIN 分析ページでは、AIによって生成された XCN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ONYXCOIN の分析内容について詳しくご覧ください。

ONYXCOIN (XCN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0030642--+1.12%-19.92%-42.30%
ONYXCOIN 価格について詳しく知る

ONYXCOIN テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ONYXCOIN の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 4
購入 7
移動平均:強い売り売却 12中立 2購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00305
0.003049
R2
0.003049
0.003049
R1
0.003049
0.003049
PP
0.003048
0.003048
S1
0.003048
0.003048
S2
0.003047
0.003048
S3
0.003047
0.003047

ONYXCOIN 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.01M
$1.57 M
$1.58 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.15 M
7日間のアクティブ売却額
$0.13 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ONYXCOIN 資本フロー

純流入XCNUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.01 M0.00
2026-08-07-$0.04 M0.00
2026-08-06-$0.03 M0.00
2026-08-05-$0.03 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの ONYXCOIN (XCN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ONYXCOIN ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XCN/USDT
$0.0030642
$0.0030642$0.0030642
+0.53%
2.66M (USDT)
XCN/USDC
$0.003093
$0.003093$0.003093
+1.07%
17.97M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

XCN
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USD
USD

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