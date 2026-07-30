ONYXCOIN (XCN) 本日のテクニカル分析 ONYXCOIN 分析ページでは、AIによって生成された XCN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ONYXCOIN の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ONYXCOIN (XCN) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0030642 -- +1.12% -19.92% -42.30%

ONYXCOIN テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ONYXCOIN の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 15 中立 4 購入 7 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 2 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.00305 0.003049 R2 0.003049 0.003049 R1 0.003049 0.003049 PP 0.003048 0.003048 S1 0.003048 0.003048 S2 0.003047 0.003048 S3 0.003047 0.003047

ONYXCOIN 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.01M $1.57 M $1.58 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.02 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.15 M 7日間のアクティブ売却額 $0.13 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ONYXCOIN 資本フロー 純流入 XCNUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 2026-08-07 -$0.04 M 0.00 2026-08-06 -$0.03 M 0.00 2026-08-05 -$0.03 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの ONYXCOIN (XCN) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、ONYXCOIN ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 XCN / USDT $0.0030642 $0.0030642 $0.0030642 +0.53% 2.66M (USDT) 取 引 XCN / USDC $0.003093 $0.003093 $0.003093 +1.07% 17.97M (USDT) 取 引