Anoma (XAN) 本日のテクニカル分析 Anoma 分析ページでは、AIによって生成された XAN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Anoma の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Anoma (XAN) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.014446 -- +23.82% +26.11% +52.19%

Anoma テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Anoma の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 4 中立 2 購入 20 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 0 購入 13 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.014479 0.014477 R2 0.014477 0.014475 R1 0.014476 0.014475 PP 0.014474 0.014474 S1 0.014473 0.014472 S2 0.014471 0.014472 S3 0.01447 0.014471

Anoma 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.18M $1.68 M $1.86 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.03M 3日間のアクティブ購入額 $0.45 M 3日間のアクティブ売却額 $0.48 M 7日間のアクティブ売買差額 0.10M 7日間のアクティブ購入額 $0.91 M 7日間のアクティブ売却額 $0.82 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Anoma 資本フロー 純流入 XANUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 2026-08-08 -$0.27 M 0.01 2026-08-07 -$0.10 M 0.01 2026-08-06 $0.01 M 0.01 2026-08-05 -$0.07 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Anoma (XAN) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Anoma ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 XAN / USDT $0.014467 $0.014467 $0.014467 +1.30% 7.51M (USDT) 取 引