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Anoma (XAN) 本日のテクニカル分析

Anoma (XAN) 本日のテクニカル分析

Anoma 分析ページでは、AIによって生成された XAN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Anoma の分析内容について詳しくご覧ください。

Anoma (XAN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.014446--+23.82%+26.11%+52.19%
Anoma 価格について詳しく知る

Anoma テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Anoma の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 4
中立 2
購入 20
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.014479
0.014477
R2
0.014477
0.014475
R1
0.014476
0.014475
PP
0.014474
0.014474
S1
0.014473
0.014472
S2
0.014471
0.014472
S3
0.01447
0.014471

Anoma 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.18M
$1.68 M
$1.86 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.45 M
3日間のアクティブ売却額
$0.48 M
7日間のアクティブ売買差額
0.10M
7日間のアクティブ購入額
$0.91 M
7日間のアクティブ売却額
$0.82 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Anoma 資本フロー

純流入XANUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.27 M0.01
2026-08-07-$0.10 M0.01
2026-08-06$0.01 M0.01
2026-08-05-$0.07 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Anoma (XAN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Anoma ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XAN/USDT
$0.014467
$0.014467$0.014467
+1.30%
7.51M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

XAN
XAN
USD
USD

1 XAN = 0.014446 USD

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