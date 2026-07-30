WLFI (WLFI) 本日のテクニカル分析 WLFI 分析ページでは、AIによって生成された WLFI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で WLFI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

WLFI (WLFI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.05149 -- -5.96% -11.64% -25.33%

WLFI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる WLFI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 3 購入 15 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 1 購入 12 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 2 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0515 0.05149 R2 0.05149 0.05148 R1 0.05148 0.05148 PP 0.05147 0.05147 S1 0.05146 0.05146 S2 0.05145 0.05146 S3 0.05144 0.05145

WLFI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.98M $34.58 M $35.56 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.67M 3日間のアクティブ購入額 $1.51 M 3日間のアクティブ売却額 $0.84 M 7日間のアクティブ売買差額 0.75M 7日間のアクティブ購入額 $2.52 M 7日間のアクティブ売却額 $1.77 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 WLFI 資本フロー 純流入 WLFIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.01 M 0.05 2026-08-08 -$0.36 M 0.05 2026-08-07 -$0.38 M 0.05 2026-08-06 $0.13 M 0.05 2026-08-05 -$0.59 M 0.05 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。