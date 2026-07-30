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WLFI (WLFI) 本日のテクニカル分析

WLFI (WLFI) 本日のテクニカル分析

WLFI 分析ページでは、AIによって生成された WLFI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で WLFI の分析内容について詳しくご覧ください。

WLFI (WLFI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.05149---5.96%-11.64%-25.33%
WLFI 価格について詳しく知る

WLFI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる WLFI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 3
購入 15
移動平均:強い買い売却 1中立 1購入 12
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0515
0.05149
R2
0.05149
0.05148
R1
0.05148
0.05148
PP
0.05147
0.05147
S1
0.05146
0.05146
S2
0.05145
0.05146
S3
0.05144
0.05145

WLFI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.98M
$34.58 M
$35.56 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.67M
3日間のアクティブ購入額
$1.51 M
3日間のアクティブ売却額
$0.84 M
7日間のアクティブ売買差額
0.75M
7日間のアクティブ購入額
$2.52 M
7日間のアクティブ売却額
$1.77 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

WLFI 資本フロー

純流入WLFIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.01 M0.05
2026-08-08-$0.36 M0.05
2026-08-07-$0.38 M0.05
2026-08-06$0.13 M0.05
2026-08-05-$0.59 M0.05

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの WLFI (WLFI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、WLFI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WLFI/USDT
$0.05144
$0.05144$0.05144
+0.11%
862.98K (USDT)
WLFI/USDC
$0.05142
$0.05142$0.05142
+0.03%
1.11M (USDT)
WLFI/USD1
$0.05126
$0.05126$0.05126
+0.05%
1.08M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

WLFI から USD の計算機

金額

WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0.05149 USD

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