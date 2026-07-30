WLFI (WLFI) 本日のテクニカル分析
WLFI 分析ページでは、AIによって生成された WLFI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で WLFI の分析内容について詳しくご覧ください。
WLFI (WLFI) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.05149
|--
|-5.96%
|-11.64%
|-25.33%
WLFI テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる WLFI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 8
中立 3
購入 15
|移動平均:
|強い買い
|売却 1
|中立 1
|購入 12
|テクニカル指標:
|売却
|売却 7
|中立 2
|購入 3
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0515
0.05149
R2
0.05149
0.05148
R1
0.05148
0.05148
PP
0.05147
0.05147
S1
0.05146
0.05146
S2
0.05145
0.05146
S3
0.05144
0.05145
WLFI 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.98M
$34.58 M
$35.56 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.67M
3日間のアクティブ購入額
$1.51 M
3日間のアクティブ売却額
$0.84 M
7日間のアクティブ売買差額
0.75M
7日間のアクティブ購入額
$2.52 M
7日間のアクティブ売却額
$1.77 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
WLFI 資本フロー
純流入WLFIUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-09
|-$0.01 M
|0.05
|2026-08-08
|-$0.36 M
|0.05
|2026-08-07
|-$0.38 M
|0.05
|2026-08-06
|$0.13 M
|0.05
|2026-08-05
|-$0.59 M
|0.05
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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