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WISHBONE (WISHBONE) 本日のテクニカル分析

WISHBONE (WISHBONE) 本日のテクニカル分析

WISHBONE 分析ページでは、AIによって生成された WISHBONE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で WISHBONE の分析内容について詳しくご覧ください。

WISHBONE (WISHBONE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.002114--+53.07%+5.70%+5.70%
WISHBONE 価格について詳しく知る

WISHBONE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる WISHBONE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 19
中立 4
購入 3
移動平均:強い売り売却 13中立 0購入 1
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.002159
0.002156
R2
0.002156
0.002154
R1
0.002154
0.002153
PP
0.002151
0.002151
S1
0.002149
0.002149
S2
0.002146
0.002148
S3
0.002144
0.002146

WISHBONE 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.00 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.07 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

WISHBONE 資本フロー

純流入WISHBONEUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

WISHBONE についてさらに詳しく知る

MEXCの WISHBONE (WISHBONE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、WISHBONE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WISHBONE/USD1
$0.0021096
$0.0021096$0.0021096
-5.39%
25.48M (USDT)
WISHBONE/USDT
$0.002114
$0.002114$0.002114
-3.82%
32.54M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

WISHBONE から USD の計算機

金額

WISHBONE
WISHBONE
USD
USD

1 WISHBONE = 0.002114 USD

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