WISHBONE (WISHBONE) 本日のテクニカル分析 WISHBONE 分析ページでは、AIによって生成された WISHBONE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で WISHBONE の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

WISHBONE (WISHBONE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.002114 -- +53.07% +5.70% +5.70%

WISHBONE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる WISHBONE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 19 中立 4 購入 3 移動平均 : 強い売り 売却 13 中立 0 購入 1 テクニカル指標 : 売却 売却 6 中立 4 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.002159 0.002156 R2 0.002156 0.002154 R1 0.002154 0.002153 PP 0.002151 0.002151 S1 0.002149 0.002149 S2 0.002146 0.002148 S3 0.002144 0.002146

WISHBONE 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.01M $0.03 M $0.04 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.00 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.07 M 7日間のアクティブ売却額 $0.07 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 WISHBONE 資本フロー 純流入 WISHBONEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの WISHBONE (WISHBONE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、WISHBONE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 WISHBONE / USD1 $0.0021096 $0.0021096 $0.0021096 -5.39% 25.48M (USDT) 取 引 WISHBONE / USDT $0.002114 $0.002114 $0.002114 -3.82% 32.54M (USDT) 取 引