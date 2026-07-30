HumidiFi (WET) 本日のテクニカル分析 HumidiFi 分析ページでは、AIによって生成された WET の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で HumidiFi の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

HumidiFi (WET) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0687 -- +2.47% +0.42% -30.15%

HumidiFi テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる HumidiFi の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 4 購入 6 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 2 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 2 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.06896 0.06895 R2 0.06895 0.06895 R1 0.06895 0.06895 PP 0.06894 0.06894 S1 0.06894 0.06894 S2 0.06893 0.06894 S3 0.06893 0.06893

HumidiFi 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.11M $1.62 M $1.73 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.02 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.03 M 7日間のアクティブ売却額 $0.04 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 HumidiFi 資本フロー 純流入 WETUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.01 M 0.07 2026-08-08 $0.03 M 0.07 2026-08-07 $0.01 M 0.07 2026-08-06 $0.04 M 0.07 2026-08-05 $0.01 M 0.07 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの HumidiFi (WET) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、HumidiFi ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 WET / USDT $0.06872 $0.06872 $0.06872 +0.32% 1.01M (USDT) 取 引 WET / USDC $0.06879 $0.06879 $0.06879 +0.42% 787.36K (USDT) 取 引