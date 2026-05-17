Wemadeの7年間のブロックチェーンの旅が世界的な韓国ウォンステーブルコインへの推進で頂点に達する

ウェメイドの7年間のブロックチェーンの旅が、グローバルな韓国ウォンステーブルコインのプッシュで集大成を迎えたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ウェメイドのエグゼクティブバイスプレジデントであるウォニル・ソ氏は、韓国のブロックチェーンゲーミングの進化を代表しています。同社は7年前にWEMIXを設立し、ブロックチェーンの旅を開始し、韓国で最も経験豊富なWeb3企業の一つとなりました。世界中でWEMIX関連の業務に1,000人以上の従業員を抱え、ウェメイドはブロックチェーンゲーミングにおいて前例のない組織規模で運営しています。韓国ブロックチェーンウィークのメインイベント中、特にドナルド・トランプ・ジュニアを含む米国の参加者が登場したセッションの後、ソ氏はステーブルコイン採用についてますます自信を深めているように見えました。彼の確信は、ウェメイドが何百万ものゲーミングトランザクションを管理し、包括的なブロックチェーンインフラを開発してきた実践的な経験に由来しています。この幹部は、韓国ウォンステーブルコインが、Kコンテンツの消費から世界中の観光支払いまで、あらゆるものを促進すると構想しています。なぜウェメイドはゲーム会社として、ステーブルコインプロジェクト「Stable One」を立ち上げたのですか？スポンサード「ウェメイドは2018年、7年前にブロックチェーンビジネスを開始し、その規模と集中的な取り組みにより、韓国でこの分野で最も経験豊富な企業の一つとなりました。最近になってステーブルコインが人気や流行だからという理由で始めたわけではなく、一貫してこの戦略的方向性を維持してきました。ゲーム会社として、ブロックチェーン技術がゲームアプリケーションに大きな有用性を提供することを認識し、自社のゲームポートフォリオ内で数多くの成功事例を目の当たりにしてきました。月間100万人以上の同時接続ユーザーをサポートする30以上のゲームから数億のトランザクションを管理することで、広範な知識を蓄積してきました。私たちは一貫して、この専門知識は独占的なものではなく、より広い業界に利益をもたらすべきだと考えてきました。ステーブルコインはこの点で重要な機会を表しています。私たちは単に技術を研究しただけでなく、それを使って実用的なアプリケーションを開発しました。この観点から、私たちはエコシステムに貢献する重要な価値を持っています。」直接の発行者ではなく、ウェメイドはステーブルコインのプラットフォームプロバイダーとしての立場を取っています。パートナーシップモデルと、このコンソーシアムアプローチをどのように構築する計画かを説明していただけますか？「独自のステーブルコインを確立するのではなく、コンソーシアム参加が...