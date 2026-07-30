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Walrus (WAL) 本日のテクニカル分析

Walrus (WAL) 本日のテクニカル分析

Walrus 分析ページでは、AIによって生成された WAL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Walrus の分析内容について詳しくご覧ください。

Walrus (WAL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.02525---0.40%-20.90%-71.31%
Walrus 価格について詳しく知る

Walrus テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Walrus の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 13
中立 9
購入 4
移動平均:売却売却 8中立 4購入 2
テクニカル指標:売却売却 5中立 5購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.02521
0.02521
R2
0.02521
0.0252
R1
0.0252
0.0252
PP
0.0252
0.0252
S1
0.02519
0.02519
S2
0.02519
0.02519
S3
0.02518
0.02519

Walrus 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.01M
$1.08 M
$1.07 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.09 M
3日間のアクティブ売却額
$0.08 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.13 M
7日間のアクティブ売却額
$0.11 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Walrus 資本フロー

純流入WALUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.03
2026-08-08-$0.05 M0.03
2026-08-07-$0.04 M0.03
2026-08-06-$0.02 M0.03
2026-08-05-$0.09 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Walrus についてさらに詳しく知る

MEXCの Walrus (WAL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Walrus ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WAL/USDT
$0.02525
$0.02525$0.02525
-0.86%
2.39M (USDT)
WAL/USDC
$0.02523
$0.02523$0.02523
-0.82%
2.16M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

WAL
WAL
USD
USD

1 WAL = 0.02525 USD

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