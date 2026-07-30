VVV (VVV) 本日のテクニカル分析 VVV 分析ページでは、AIによって生成された VVV の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で VVV の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

VVV (VVV) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $11.2764 -- -5.05% -2.08% -22.33%

VVV テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる VVV の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 5 購入 14 移動平均 : 購入 売却 5 中立 0 購入 9 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 5 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 11.2703 11.2696 R2 11.2696 11.2692 R1 11.2693 11.269 PP 11.2686 11.2686 S1 11.2683 11.2682 S2 11.2676 11.268 S3 11.2673 11.2676

VVV 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.08M $1.01 M $1.09 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.65 M 3日間のアクティブ売却額 $0.67 M 7日間のアクティブ売買差額 0.05M 7日間のアクティブ購入額 $2.98 M 7日間のアクティブ売却額 $2.93 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 VVV 資本フロー 純流入 VVVUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.01 M 11.26 2026-08-08 -$0.14 M 11.27 2026-08-07 $0.13 M 11.71 2026-08-06 $0.58 M 11.46 2026-08-05 -$0.19 M 11.25 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの VVV (VVV) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、VVV ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 VVV / USDT $11.2764 $11.2764 $11.2764 +0.03% 6.14K (USDT) 取 引