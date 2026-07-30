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VVV (VVV) 本日のテクニカル分析

VVV (VVV) 本日のテクニカル分析

VVV 分析ページでは、AIによって生成された VVV の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で VVV の分析内容について詳しくご覧ください。

VVV (VVV) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$11.2764---5.05%-2.08%-22.33%
VVV 価格について詳しく知る

VVV テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる VVV の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 5
購入 14
移動平均:購入売却 5中立 0購入 9
テクニカル指標:購入売却 2中立 5購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
11.2703
11.2696
R2
11.2696
11.2692
R1
11.2693
11.269
PP
11.2686
11.2686
S1
11.2683
11.2682
S2
11.2676
11.268
S3
11.2673
11.2676

VVV 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.08M
$1.01 M
$1.09 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.65 M
3日間のアクティブ売却額
$0.67 M
7日間のアクティブ売買差額
0.05M
7日間のアクティブ購入額
$2.98 M
7日間のアクティブ売却額
$2.93 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

VVV 資本フロー

純流入VVVUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.01 M11.26
2026-08-08-$0.14 M11.27
2026-08-07$0.13 M11.71
2026-08-06$0.58 M11.46
2026-08-05-$0.19 M11.25

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、VVV ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
VVV/USDT
$11.2764
$11.2764$11.2764
+0.03%
6.14K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

VVV
VVV
USD
USD

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