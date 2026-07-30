VVV (VVV) 本日のテクニカル分析
VVV 分析ページでは、AIによって生成された VVV の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で VVV の分析内容について詳しくご覧ください。
VVV (VVV) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$11.2764
|--
|-5.05%
|-2.08%
|-22.33%
VVV テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる VVV の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 7
中立 5
購入 14
|移動平均:
|購入
|売却 5
|中立 0
|購入 9
|テクニカル指標:
|購入
|売却 2
|中立 5
|購入 5
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
11.2703
11.2696
R2
11.2696
11.2692
R1
11.2693
11.269
PP
11.2686
11.2686
S1
11.2683
11.2682
S2
11.2676
11.268
S3
11.2673
11.2676
VVV 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.08M
$1.01 M
$1.09 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.65 M
3日間のアクティブ売却額
$0.67 M
7日間のアクティブ売買差額
0.05M
7日間のアクティブ購入額
$2.98 M
7日間のアクティブ売却額
$2.93 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
VVV 資本フロー
純流入VVVUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-09
|-$0.01 M
|11.26
|2026-08-08
|-$0.14 M
|11.27
|2026-08-07
|$0.13 M
|11.71
|2026-08-06
|$0.58 M
|11.46
|2026-08-05
|-$0.19 M
|11.25
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$11.2764
$11.2764$11.2764
+0.03%
6.14K (USDT)
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