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Virtuals Protocol (VIRTUAL) 本日のテクニカル分析

Virtuals Protocol (VIRTUAL) 本日のテクニカル分析

Virtuals Protocol 分析ページでは、AIによって生成された VIRTUAL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Virtuals Protocol の分析内容について詳しくご覧ください。

Virtuals Protocol (VIRTUAL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.571--+4.27%+7.35%-37.91%
Virtuals Protocol 価格について詳しく知る

Virtuals Protocol テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Virtuals Protocol の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 20
中立 1
購入 5
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 6中立 1購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.5706
0.5706
R2
0.5706
0.5705
R1
0.5705
0.5705
PP
0.5705
0.5705
S1
0.5704
0.5704
S2
0.5704
0.5704
S3
0.5703
0.5704

Virtuals Protocol 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.09M
$5.19 M
$5.29 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$1.72 M
3日間のアクティブ売却額
$1.72 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.09M
7日間のアクティブ購入額
$5.34 M
7日間のアクティブ売却額
$5.43 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Virtuals Protocol 資本フロー

純流入VIRTUALUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.01 M0.57
2026-08-08-$0.03 M0.57
2026-08-07-$0.50 M0.56
2026-08-06$0.33 M0.58
2026-08-05-$0.12 M0.56

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Virtuals Protocol についてさらに詳しく知る

MEXCの Virtuals Protocol (VIRTUAL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Virtuals Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
VIRTUAL/USDT
$0.571
$0.571$0.571
-0.36%
278.22K (USDT)
VIRTUAL/USDC
$0.5705
$0.5705$0.5705
-0.38%
104.73K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

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