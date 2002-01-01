ProjectVex (VEXAI) 本日のテクニカル分析 ProjectVex 分析ページでは、AIによって生成された VEXAI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ProjectVex の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ProjectVex (VEXAI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.002665 -- +1.60% -11.17% -11.17%

ProjectVex テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ProjectVex の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 20 中立 5 購入 1 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 強い売り 売却 6 中立 5 購入 1 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.00277 0.00275 R2 0.00275 0.00274 R1 0.00274 0.00273 PP 0.00272 0.00272 S1 0.00271 0.00271 S2 0.00269 0.0027 S3 0.00268 0.00269

ProjectVex 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.01M $0.02 M $0.03 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.00 M 3日間のアクティブ売却額 $0.00 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.01 M 7日間のアクティブ売却額 $0.01 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ProjectVex 資本フロー 純流入 VEXAIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの ProjectVex (VEXAI) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、ProjectVex ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 VEXAI / USD1 $0.002653 $0.002653 $0.002653 -8.83% 20.30M (USDT) 取 引 VEXAI / USDT $0.002665 $0.002665 $0.002665 -8.16% 21.61M (USDT) 取 引