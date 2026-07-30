Velvet (VELVET) 本日のテクニカル分析 Velvet 分析ページでは、AIによって生成された VELVET の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Velvet の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Velvet (VELVET) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.47948 -- +20.25% +7.90% +433.05%

Velvet テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Velvet の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 9 中立 4 購入 13 移動平均 : 購入 売却 5 中立 0 購入 9 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.479 0.4789 R2 0.4789 0.4788 R1 0.4788 0.4788 PP 0.4787 0.4787 S1 0.4786 0.4786 S2 0.4785 0.4786 S3 0.4784 0.4785

Velvet 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.50M $4.04 M $4.54 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.09M 3日間のアクティブ購入額 $1.67 M 3日間のアクティブ売却額 $1.76 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.10M 7日間のアクティブ購入額 $8.86 M 7日間のアクティブ売却額 $8.96 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Velvet 資本フロー 純流入 VELVETUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 0.46 2026-08-08 $0.01 M 0.47 2026-08-07 $0.00 M 0.48 2026-08-06 $0.00 M 0.49 2026-08-05 $0.01 M 0.53 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Velvet (VELVET) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Velvet ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 VELVET / USDT $0.4776 $0.4776 $0.4776 +2.60% 344.54K (USDT) 取 引