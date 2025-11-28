Vameon (VAMEON) トケノミクス

Vameon (VAMEON) トケノミクス

Vameon (VAMEON) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
ページの最終更新日：2025-11-28 07:36:13 (UTC+8)
USD

Vameon (VAMEON) トケノミクス & 価格分析

Vameon (VAMEON) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M
総供給量：
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
循環供給量：
$ 249.41B
$ 249.41B$ 249.41B
FDV（完全希薄化後時価総額）：
$ 16.98M
$ 16.98M$ 16.98M
史上最高値：
$ 0.000953922
$ 0.000953922$ 0.000953922
過去最安値：
$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299
現在の価格：
$ 0.00001698
$ 0.00001698$ 0.00001698

Vameon (VAMEON) 情報

Vameonは、バイナンススマートチェーンを基盤とした最先端の3DモバイルアクションRPG「dEmpire of Vampire」ゲームをお届けします。AAAクラスのゲームプレイとスムーズなオンボーディングを融合させた、分散型の遊んで稼ぐNFTメタバースです。プレイヤーは、無料でNFTキャラクターを作成し、ゲーム内の進行を通じてその価値を高めることができるほか、暗号資産の報酬を獲得し、魅力的なゲームプレイを楽しむことができます。

公式ウェブサイト：
https://vameon.com/
Whitepaper：
https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf
ブロックエクスプローラー：
https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb

Vameon (VAMEON) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

Vameon (VAMEON) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される VAMEON トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

VAMEON トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

VAMEON のトケノミクスを理解したところで、VAMEON トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

VAMEON の購入方法

Vameon (VAMEON) をポートフォリオに加えたいですか？MEXC は、クレジットカード、銀行振込、ピアツーピア取引など、VAMEON を購入するさまざまな方法をサポートしています。初心者からプロまで、MEXCなら暗号資産の購入を簡単かつ安全に行えます。

Vameon (VAMEON) 価格履歴

VAMEON の価格履歴を分析することで、過去の市場動向や重要なサポート/レジスタンスライン、ボラティリティのパターンを理解できます。史上最高値の推移を追ったり、トレンドを見極めたりする際に、過去のデータは価格予測やテクニカル分析に欠かせない要素です。

VAMEON 価格予測

VAMEON の今後の動向が気になりますか？当社の VAMEON 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。

MEXCを選ぶべき理由は何ですか？

MEXCは世界有数の暗号資産取引所であり、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。初心者からプロまで、MEXCは暗号資産を手軽に始めるための入り口となります。

現物および先物市場合わせて4,000以上の取引ペアを提供
CEXの中で最速のトークン上場
業界トップの流動性No.1
最安値の手数料と24時間365日のカスタマーサービス
ユーザー資金に対する100%以上のトークン準備金の透明性を確保
超低い参入障壁：わずか1 USDTで暗号資産を購入可能
mc_how_why_title
わずか 1 USDT で暗号資産を購入可能：暗号資産を手軽に始めよう！

免責事項

このページのトケノミクス情報は第三者機関から提供されたものです。MEXCはその正確性を保証しません。投資を行う前に、十分な調査を行ってください。

「利用規約」 および 「プライバシーポリシー」 をお読みください。