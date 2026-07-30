USUAL (USUAL) 本日のテクニカル分析 USUAL 分析ページでは、AIによって生成された USUAL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で USUAL の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

USUAL (USUAL) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.009166 -- +16.95% +7.10% -47.57%

USUAL テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる USUAL の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 15 中立 1 購入 10 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 0 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.009169 0.009167 R2 0.009167 0.009165 R1 0.009166 0.009165 PP 0.009164 0.009164 S1 0.009163 0.009162 S2 0.009161 0.009162 S3 0.00916 0.009161

USUAL 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.18M $1.15 M $1.33 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.14 M 3日間のアクティブ売却額 $0.16 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.30 M 7日間のアクティブ売却額 $0.30 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 USUAL 資本フロー 純流入 USUALUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 2026-08-08 -$0.05 M 0.01 2026-08-07 $0.10 M 0.01 2026-08-06 $0.06 M 0.01 2026-08-05 -$0.01 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの USUAL (USUAL) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、USUAL ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 USUAL / USDT $0.009166 $0.009166 $0.009166 +0.69% 7.52M (USDT) 取 引 USUAL / USDC $0.009166 $0.009166 $0.009166 +0.72% 6.09M (USDT) 取 引