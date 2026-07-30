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USUAL (USUAL) 本日のテクニカル分析

USUAL (USUAL) 本日のテクニカル分析

USUAL 分析ページでは、AIによって生成された USUAL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で USUAL の分析内容について詳しくご覧ください。

USUAL (USUAL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.009166--+16.95%+7.10%-47.57%
USUAL 価格について詳しく知る

USUAL テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる USUAL の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 15
中立 1
購入 10
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.009169
0.009167
R2
0.009167
0.009165
R1
0.009166
0.009165
PP
0.009164
0.009164
S1
0.009163
0.009162
S2
0.009161
0.009162
S3
0.00916
0.009161

USUAL 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.18M
$1.15 M
$1.33 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.14 M
3日間のアクティブ売却額
$0.16 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.30 M
7日間のアクティブ売却額
$0.30 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

USUAL 資本フロー

純流入USUALUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.05 M0.01
2026-08-07$0.10 M0.01
2026-08-06$0.06 M0.01
2026-08-05-$0.01 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

USUAL についてさらに詳しく知る

MEXCの USUAL (USUAL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、USUAL ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
USUAL/USDT
$0.009166
$0.009166$0.009166
+0.69%
7.52M (USDT)
USUAL/USDC
$0.009166
$0.009166$0.009166
+0.72%
6.09M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

USUAL
USUAL
USD
USD

1 USUAL = 0.009166 USD

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