Talus (US) 本日のテクニカル分析 Talus 分析ページでは、AIによって生成された US の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Talus の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Talus (US) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.04668 -- -18.40% +73.59% +649.27%

Talus テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Talus の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 14 中立 4 購入 8 移動平均 : 売却 売却 9 中立 0 購入 5 テクニカル指標 : 売却 売却 5 中立 4 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.046703 0.046683 R2 0.046683 0.046671 R1 0.046673 0.046664 PP 0.046653 0.046653 S1 0.046643 0.046641 S2 0.046623 0.046634 S3 0.046612 0.046623

Talus 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.30M $1.52 M $1.82 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.05M 3日間のアクティブ購入額 $1.13 M 3日間のアクティブ売却額 $1.07 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $2.92 M 7日間のアクティブ売却額 $2.91 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Talus 資本フロー 純流入 USUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.01 M 0.05 2026-08-08 $0.00 M 0.05 2026-08-07 $0.02 M 0.05 2026-08-06 $0.00 M 0.06 2026-08-05 -$0.01 M 0.05 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Talus (US) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Talus ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 US / USDT $0.04668 $0.04668 $0.04668 +2.27% 3.70M (USDT) 取 引