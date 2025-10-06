Ulalo HealthPassport の本日のライブ価格は 0.002996 USD です。ULA から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで ULA の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Ulalo HealthPassport の本日のライブ価格は 0.002996 USD です。ULA から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで ULA の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Ulalo HealthPassport価格(ULA)

1 ULA から USD へのライブ価格：

$0.002995
-4.89%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:55:48 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.00297
24H 最安値
$ 0.003166
24H 最高値

$ 0.00297
$ 0.003166
--
--
+0.13%

-4.89%

-6.64%

-6.64%

Ulalo HealthPassport (ULA) のリアルタイム価格は $ 0.002996 です。過去24時間、ULA は最低 $ 0.00297 から最高 $ 0.003166 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。ULA の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ULA は過去1時間で +0.13%、過去24時間で -4.89% 、過去7日間で -6.64% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Ulalo HealthPassport (ULA) 市場情報

--
----

$ 86.96K
$ 3.00M
--
1,000,000,000
AVAX_CCHAIN

Ulalo HealthPassport の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 86.96K です。ULA の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 3.00M です。

Ulalo HealthPassport (ULA) 価格履歴 USD

Ulalo HealthPassport の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.00015399-4.89%
30日$ -0.000466-13.47%
60日$ -0.000935-23.79%
90日$ -0.003004-50.07%
Ulalo HealthPassport 本日の価格変動

本日 ULA は、 $ -0.00015399 (-4.89%) の変動を記録しました。

Ulalo HealthPassport 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.000466 (-13.47%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Ulalo HealthPassport 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ULA は、 $ -0.000935 (-23.79%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Ulalo HealthPassport 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.003004 (-50.07%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Ulalo HealthPassport (ULA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Ulalo HealthPassport 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Ulalo HealthPassport ( ULA ) とは何か

Ulaloは分散型プラットフォームを通じて、個人が自身の健康データを自ら管理・活用できるようにします。アバランチレイヤー1のサブネットワーク上に構築されたSmart Patient Walletは、医療履歴を安全に保存し、研究目的で匿名のデータ収益化を可能にします。また、AIを活用した健康診断とインサイトにより、世界中の患者をさらに支援します。

Ulalo HealthPassport は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Ulalo HealthPassport への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- ULA のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Ulalo HealthPassport に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Ulalo HealthPassport の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Ulalo HealthPassport 価格予測 (USD)

Ulalo HealthPassport (ULA) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Ulalo HealthPassport (ULA) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Ulalo HealthPassport の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Ulalo HealthPassport の価格予測 をチェック！

Ulalo HealthPassport (ULA) トケノミクス

Ulalo HealthPassport (ULA) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ ULA トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Ulalo HealthPassport ( ULA ) の購入方法

Ulalo HealthPassport の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Ulalo HealthPassport 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

ULA を現地通貨に

Ulalo HealthPassport についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Ulalo HealthPassportウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Ulalo HealthPassport に関するその他の質問

Ulalo HealthPassport (ULA) の本日の価値はいくらですか？
ULA の USD でのライブ価格は 0.002996 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の ULA から USD の価格はいくらですか？
ULA から USD の現在価格は $ 0.002996 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Ulalo HealthPassport の時価総額はいくらですか？
ULA の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
ULA の循環供給量はどれくらいですか？
ULA の循環供給量は -- USD です。
ULA の史上最高値（ATH）はいくらですか？
ULA は史上最高値 -- USD に達しました。
ULA の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
ULA の史上最安値は -- USD です。
ULA の取引高はいくらですか？
ULA の24 時間ライブ取引高は $ 86.96K USD です。
ULA は今年さらに上昇しますか？
ULA は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、ULA 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:55:48 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) 業界の重要最新情報

10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
