Unibase (UB) 本日のテクニカル分析 Unibase 分析ページでは、AIによって生成された UB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Unibase の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Unibase (UB) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.12955 -- -21.86% +71.61% -0.49%

Unibase テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Unibase の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 17 中立 6 購入 3 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 3 中立 6 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.12963 0.12956 R2 0.12956 0.12948 R1 0.12942 0.12943 PP 0.12935 0.12935 S1 0.12921 0.12927 S2 0.12914 0.12922 S3 0.129 0.12914

Unibase 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.27M $6.93 M $7.21 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $3.71 M 3日間のアクティブ売却額 $3.69 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.10M 7日間のアクティブ購入額 $23.76 M 7日間のアクティブ売却額 $23.86 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Unibase 資本フロー 純流入 UBUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Unibase (UB) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Unibase ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 UB / USDT $0.12963 $0.12963 $0.12963 -4.34% 1.33M (USDT) 取 引