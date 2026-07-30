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UnifAI (UAI) 本日のテクニカル分析

UnifAI (UAI) 本日のテクニカル分析

UnifAI 分析ページでは、AIによって生成された UAI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で UnifAI の分析内容について詳しくご覧ください。

UnifAI (UAI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2469---50.82%-36.31%-10.09%
UnifAI 価格について詳しく知る

UnifAI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる UnifAI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 17
中立 3
購入 6
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 3購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2482
0.2478
R2
0.2478
0.2475
R1
0.2476
0.2474
PP
0.2472
0.2472
S1
0.247
0.2469
S2
0.2465
0.2468
S3
0.2463
0.2465

UnifAI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.16M
$1.44 M
$1.60 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.09M
3日間のアクティブ購入額
$1.71 M
3日間のアクティブ売却額
$1.62 M
7日間のアクティブ売買差額
1.15M
7日間のアクティブ購入額
$22.95 M
7日間のアクティブ売却額
$21.80 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

UnifAI 資本フロー

純流入UAIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.25
2026-08-08-$0.04 M0.25
2026-08-07-$0.06 M0.25
2026-08-06-$0.07 M0.25
2026-08-05-$0.03 M0.26

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの UnifAI (UAI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、UnifAI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
UAI/USDT
$0.2469
$0.2469$0.2469
-1.16%
789.54K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

UAI から USD の計算機

金額

UAI
UAI
USD
USD

1 UAI = 0.2469 USD

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