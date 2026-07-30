UnifAI (UAI) 本日のテクニカル分析 UnifAI 分析ページでは、AIによって生成された UAI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で UnifAI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

UnifAI (UAI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.2469 -- -50.82% -36.31% -10.09%

UnifAI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる UnifAI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 17 中立 3 購入 6 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 3 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.2482 0.2478 R2 0.2478 0.2475 R1 0.2476 0.2474 PP 0.2472 0.2472 S1 0.247 0.2469 S2 0.2465 0.2468 S3 0.2463 0.2465

UnifAI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.16M $1.44 M $1.60 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.09M 3日間のアクティブ購入額 $1.71 M 3日間のアクティブ売却額 $1.62 M 7日間のアクティブ売買差額 1.15M 7日間のアクティブ購入額 $22.95 M 7日間のアクティブ売却額 $21.80 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 UnifAI 資本フロー 純流入 UAIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 0.25 2026-08-08 -$0.04 M 0.25 2026-08-07 -$0.06 M 0.25 2026-08-06 -$0.07 M 0.25 2026-08-05 -$0.03 M 0.26 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの UnifAI (UAI) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、UnifAI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 UAI / USDT $0.2469 $0.2469 $0.2469 -1.16% 789.54K (USDT) 取 引