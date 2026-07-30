Tutorial (TUT) 本日のテクニカル分析 Tutorial 分析ページでは、AIによって生成された TUT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Tutorial の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Tutorial (TUT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.070791 -- +301.71% +557.29% +409.39%

Tutorial テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Tutorial の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 12 中立 1 購入 13 移動平均 : 売却 売却 9 中立 0 購入 5 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.07307 0.07118 R2 0.07118 0.06994 R1 0.06981 0.06917 PP 0.06792 0.06792 S1 0.06655 0.06668 S2 0.06466 0.06591 S3 0.06329 0.06466

Tutorial 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.38M $10.14 M $11.53 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.45M 3日間のアクティブ購入額 $8.66 M 3日間のアクティブ売却額 $9.11 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.50M 7日間のアクティブ購入額 $10.17 M 7日間のアクティブ売却額 $10.67 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Tutorial 資本フロー 純流入 TUTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.13 M 0.08 2026-08-08 $2.29 M 0.07 2026-08-07 $0.62 M 0.04 2026-08-06 $0.81 M 0.03 2026-08-05 $0.21 M 0.03 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Tutorial (TUT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Tutorial ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 TUT / USDT $0.070483 $0.070483 $0.070483 -1.42% 46.20M (USDT) 取 引