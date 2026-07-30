Tutorial (TUT) 本日のテクニカル分析
Tutorial 分析ページでは、AIによって生成された TUT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Tutorial の分析内容について詳しくご覧ください。
Tutorial (TUT) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.070791
|--
|+301.71%
|+557.29%
|+409.39%
Tutorial テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Tutorial の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 12
中立 1
購入 13
|移動平均:
|売却
|売却 9
|中立 0
|購入 5
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 1
|購入 8
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07307
0.07118
R2
0.07118
0.06994
R1
0.06981
0.06917
PP
0.06792
0.06792
S1
0.06655
0.06668
S2
0.06466
0.06591
S3
0.06329
0.06466
Tutorial 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-1.38M
$10.14 M
$11.53 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.45M
3日間のアクティブ購入額
$8.66 M
3日間のアクティブ売却額
$9.11 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.50M
7日間のアクティブ購入額
$10.17 M
7日間のアクティブ売却額
$10.67 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Tutorial 資本フロー
純流入TUTUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-09
|-$0.13 M
|0.08
|2026-08-08
|$2.29 M
|0.07
|2026-08-07
|$0.62 M
|0.04
|2026-08-06
|$0.81 M
|0.03
|2026-08-05
|$0.21 M
|0.03
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.070483
$0.070483$0.070483
-1.42%
46.20M (USDT)
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