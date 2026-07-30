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Tutorial (TUT) 本日のテクニカル分析

Tutorial (TUT) 本日のテクニカル分析

Tutorial 分析ページでは、AIによって生成された TUT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Tutorial の分析内容について詳しくご覧ください。

Tutorial (TUT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.070791--+301.71%+557.29%+409.39%
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Tutorial テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Tutorial の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 1
購入 13
移動平均:売却売却 9中立 0購入 5
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07307
0.07118
R2
0.07118
0.06994
R1
0.06981
0.06917
PP
0.06792
0.06792
S1
0.06655
0.06668
S2
0.06466
0.06591
S3
0.06329
0.06466

Tutorial 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.38M
$10.14 M
$11.53 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.45M
3日間のアクティブ購入額
$8.66 M
3日間のアクティブ売却額
$9.11 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.50M
7日間のアクティブ購入額
$10.17 M
7日間のアクティブ売却額
$10.67 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Tutorial 資本フロー

純流入TUTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.13 M0.08
2026-08-08$2.29 M0.07
2026-08-07$0.62 M0.04
2026-08-06$0.81 M0.03
2026-08-05$0.21 M0.03

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Tutorial (TUT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Tutorial ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TUT/USDT
$0.070483
$0.070483$0.070483
-1.42%
46.20M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

TUT から USD の計算機

金額

TUT
TUT
USD
USD

1 TUT = 0.070791 USD

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